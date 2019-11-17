2020台灣燈會今天舉行主燈基座動土儀式。（交通部觀光局提供）

明年「台灣燈會」適逢辦理31周年，交通部觀光局以「森林奇幻境地」為主題，選在台中后里森林園區舉辦，加入永續為本、融入在地特色，結合中台灣遊程等元素，打造嶄新燈會亮點。今天在主燈設置預定地舉行「2020台灣燈會庚子年主燈基座動土儀式」，祈求燈會施工順利、燈會活動圓滿成功。

台中是繼2003、2015年後，第三度辦理台灣燈會的縣市，透過此年度盛會，展現台中豐厚的生態、創意、文化、產業與多元共榮等特性。

國民旅遊組科長陳軒弘表示，邀請知名藝術家林舜龍親自操刀「森生守護」的藝術作品，打造超過15公尺巨大樹木，透過光影幻化，呈現大自然生生不息的能量流動，帶給人們保育環境的省思。主燈光效搭配森林意象，呈現萬種風情，後續也將於原地典藏續展，以作為在地地標，成為遊客到訪台中后里的必玩景點。

為傳達台灣燈會所重視的生態永續與自然並存，交通部觀光局除活化后里森林園區地標「聆聽花開的聲音」及「四口之家」等設施，透過設備升級及夜間燈效，讓花博期間深獲好評的裝置藝術在燈會期間以全新風貌展示，並規劃主燈「森生守護」及副燈「福賜大地」等作品於燈會結束後原地典藏，讓燈會效益繼續延伸，也為生態永續新燈會立下全新里程碑。

觀光局邀請全國民眾明年2月8日至23日相約至台中參加一年一度之花燈饗宴，透過台灣燈會點亮臺中，讓世界看見台灣。

(中時 )