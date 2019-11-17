響應交通部觀光局推動的「2019小鎮漫遊年」，中市府觀光旅遊局以今年獲選特色小鎮的「經典小鎮-新社區」及「客庄小鎮-東勢區」為核心，串連石岡區、和平區等四個山城地區，推動「2019小鎮慢遊-山城慢遊 心體驗」系列活動，邀大家深入賞花海並體驗山城慢遊、慢活、慢食旅遊型態，用心體驗慢旅的美好。

中市府觀旅局長林筱淇說，為深耕發揚台中山城的三慢哲學(慢食、慢活及慢遊)，觀旅局特串連山城四區(新社、東勢、石岡、和平)的產業及地方團體，將於11／22(五)、11／23日(六)在新社區中興嶺停車場辦理「慢山城．秋日好」主題活動。

觀旅局推出各式慢食、慢活及慢遊主題體驗攤位，包括紫色浪「慢」餐桌、山城遊程／慢食文化展區、樂活及充滿童趣的各式驗驗手作活動；另還規畫在地小農文化生活市集攤位等，邀請民眾秋日至山城賞玩花毯節之餘，透過本次活動更加認識台中山城旅遊亮點，進而在旅程中感受更多中台灣的文化風情、體驗職人生活。

觀旅局還特地邀請百萬訂閱Youtuber「木曜四超玩」，以節目影片拍攝方式，重新詮釋本市山城特色景點，融入產地到餐桌的特色餐食概念，宣傳三慢理念的新旅遊型態；期望透過遊程影片讓民眾認識臺中山城的美好。同時也邀請知名部落客肉魯，透過文字的分享，整合山城特色元素，規劃一至三日主題遊程，帶領大家深度探索台中山城景點祕境。

觀旅局強調，今年活動辦理完成後，該局將整合山城四區觀光旅遊相關業者資源，推出「山城慢遊」觀光護照，將臺中山城特色景點、小旅行遊程及合作店家優惠等資訊納入，作為長期性的旅遊推展，並利旅客按圖索驥走訪。更多精彩活動訊息，請上「臺中觀光旅遊網」查詢。

(中時 )