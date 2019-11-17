台灣名模林志玲結婚對象Akira將搭乘賓利前往婚禮儀式現場。（程炳璋攝）

台灣第一名模林志玲與日本天團放浪兄弟AKIRA（黑澤良平）17日舉辦婚禮，下榻飯店門口已擺放林志玲將搭乘的勞斯萊斯座車與AKIRA搭乘的賓利，吸引民眾拍照，業者稱晚宴以小而美、不鋪張的菜色設計。

林志玲與AKIRA的世紀婚禮17日展開，兩人下榻的台南晶英酒店上午就出現追星人潮，門口停放兩輛婚禮轎車，分別是新娘要搭乘的勞斯萊斯（號稱全台僅3輛），與新郎要搭乘的賓利，吸引追星族拍照。

林志玲與AKIRA下午2時分頭各搭座車出發到公園路上的全台吳氏大宗祠進行婚禮儀式，親友團可在霜花亭日式鬆餅店內休憩，享用咖啡與甜點，等候儀式開始，下午5時，兩位新人再從全台吳氏大宗祠搭車到南美一館，招待親友晚宴，結束後親友們一起回飯店4樓水晶廊開趴喝酒狂歡。

飯店業者不願透露晚宴菜色，僅稱菜色不鋪張，會朝小而美、溫馨的感覺設計，希望能感動顧客。預期「阿玲配」世紀婚禮勢必吸引眾多追星族前來，擔心引起紊亂，南美一館晚宴已由業者預先申請靠近大門的南門路機車道一段500公尺路權。

警方表示原則上不封路，僅協助業者申請兩組義交，在南門路與友愛街，友愛街與開山路兩處進行交管疏導交通，警方則以線上巡邏警力看狀況支援。

(中時 )