新北市長侯友宜17前往象鼻岩視察，並說守護象鼻岩的地質環境，絕對是最首要的目標，並指出「象鼻岩絕對不是三不管，我們一直都在管」。（吳康瑋攝）

新北市長侯友宜17前往象鼻岩視察，並說守護象鼻岩的地質環境，絕對是最首要的目標，並指出「象鼻岩絕對不是三不管，我們一直都在管」。（吳康瑋攝）

新北市長侯友宜17前往象鼻岩視察，並說守護象鼻岩的地質環境，絕對是最首要的目標，並指出「象鼻岩絕對不是三不管，我們一直都在管」。（吳康瑋攝）

新北市長侯友宜17前往象鼻岩視察，並說守護象鼻岩的地質環境，絕對是最首要的目標，並指出「象鼻岩絕對不是三不管，我們一直都在管」。（吳康瑋攝）

新北市長侯友宜17前往象鼻岩視察，並說守護象鼻岩的地質環境，絕對是最首要的目標，並指出「象鼻岩絕對不是三不管，我們一直都在管」。（吳康瑋攝）

新北市長侯友宜17前往象鼻岩視察，並說守護象鼻岩的地質環境，絕對是最首要的目標，並指出「象鼻岩絕對不是三不管，我們一直都在管」。（吳康瑋攝）

新北市長侯友宜17前往象鼻岩視察，並說守護象鼻岩的地質環境，絕對是最首要的目標，並指出「象鼻岩絕對不是三不管，我們一直都在管」。（吳康瑋攝）

新北市瑞芳區象鼻岩為北海岸的著名觀光景點，但日前頻傳遊客遭浪襲落海，新北市政府景觀處偕同各處室、瑞芳區及象鼻岩服務站拉起警戒線，提醒遊客不要接近，以免遇險。市長侯友宜17日上午前往視察，並與現場民眾實地沿著碎石坡地從瑞芳漁會來回走訪一趟。他說，守護象鼻岩的地質環境，絕對是最首要的目標，並指出「象鼻岩絕對不是三不管，我們一直都在管」。

侯友宜表示，象鼻岩是我們新北市東北角這邊，最為大家所熟知的地質特色景點，這幾年也隨著深澳地區的發展，不只象鼻岩逐漸被大家看到，連同整個沿海線的觀光都被發現。他接著說，但這麼多人來到象鼻岩，其安全維護就要做得更完善，目前為避免民眾靠近攀爬，現場也已設置救生裝，並動員警消、區公所等拉好警戒繩，每天安排警消人員輪班站崗像接近的民眾提醒，「新北市有責任要在第一線，保障遊客的安全」。

侯友宜指出，雖然新北市沒有三不管地帶，但如象鼻岩等景點，遊客日益增多，只靠原先規劃的動線，絕對不夠，他說，自己時常提醒周遭，必須要扛起責任、與時俱進，跟上時代的腳步，站在第一線，一同架設良好的目標、願景，才能將新北市在地的觀光景點保留好，並永續經營下去。他也現場說明，目前內政部營建署及地方的農業局，已攜手建立自然地景的審議會，未來管理局也會將陸、海、空等景觀融入一同規劃，讓深奧的觀光旅遊發展的更有榮景。

(中時 )