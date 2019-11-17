市府爭取中央前瞻計畫水環境第3梯次核定1.7億元，將投入青草湖周邊景觀改善，設置全區環湖景觀步道、全新自行車道、眺望平台及浮動碼頭等設施，市府指這將是青草湖啟用63年來，最大規模的景觀改造工程。

地政處代理處長曾淑英表示，青草湖風景區雖擁有豐富的自然景觀資源，但缺乏系統的規畫與串聯，有硬體年久失修，無障礙設施不完整，水岸邊界與鋪面生硬，植栽雜亂等問題。

市府爭取水利署全國水環境改善計畫，將全面整建串連環湖2公里長自行車道和人行步道，並進行動線區分，讓自行車騎士騎乘更加舒適，散步和慢跑民眾更加安全。

人行步道並從入口區至湖岸邊，延伸到鳳凰橋規畫無障礙步道系統，將改善原本階梯式、不友善設計，讓親子與身障朋友也可親近青草湖，享受親水風光。

曾淑英表示，工程更將營造水岸景觀，特別是利用現有的地貌高低起伏，設置可遠眺湖景的眺望平台，未來將成為親子進行生態教育和遊憩的親水空間。

新竹市青草湖水岸環境改善工程，獲得中央全國水環境改善計畫第3批次的補助經費1.7億元，將進行步道系統調整、水土保持設施、景觀工程、設置消防救災碼頭、照明工程及植栽改善，預計明年初動工，年底完工，期使青草湖風華再現，提供市民優質遊憩環境，更帶動周邊觀光發展。

(中時 )