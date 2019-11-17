林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）17日在台南舉辦婚禮，林志玲圈內好友皆受邀參加，包含張小燕、小S、蔡康永、黃子佼、寇乃馨等明星，張小燕因出國無法出席，但婚禮前已與新人吃過飯，她17日受訪時特別送上暖心祝福，字句感人。而一向在節目與林志玲有逗趣互動的小S，會與老公許雅鈞出席晚間婚宴及派對，並特別送上祝福，「希望他們兩個可以長長久久一直下去。」

一路看著林志玲走來，張小燕感性表示：「其實很感動！因為很不容易！所以要特別珍惜！志玲...要幸福喔。」談到林志玲與AKIRA修成正果，小S高興地說：「真的非常、非常開心看到她終於找到一個可以愛她、疼愛她的男人，希望他們兩個可以長長久久一直下去。」她與林志玲節目上逗趣玩鬧，但私下好交情不在話下，特別喊話好友趕緊升格當媽，「我知道志玲很喜歡小孩，希望她趕快生一個小BABY。」

林志玲夫婦現身台南彩排婚禮。（盧禕祺攝）

小S婚姻生活一直被許多人羨慕，問她是否分享甜蜜秘訣，她微微一笑，「我覺得以志玲的EQ，她一定知道怎麼經營婚姻。」她又補充，「這東西很難傳授，我覺得她自己就會懂了。」語氣中盡是祝福。

(中時 )