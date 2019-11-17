國民黨總統參選人韓國瑜、前台北縣長周錫瑋、前台北市長郝龍斌17日上午來到瑞芳國中，為新北市立委參選人李永萍站台，現場擠滿數千人，熱鬧非凡。韓國瑜表示，李永萍學歷好、經歷好，而李永萍不服輸、敢接受挑戰，請民眾支持優秀的李永萍進入立法院。

韓國瑜說，民意代表手上有3把刀來監督行政院，預算刀、質詢刀、法案刀，需要李永萍這樣優秀的人進入立院，代表地方發出聲音，監督政府花錢、監督法案。

接著韓國瑜說道，他這趟「傾聽之旅」從屏東鵝鑾鼻一路北上，面對面認真請聽民眾心聲，發現很多人心中有烏雲，很多人「擔心現在、害怕未來」，很多人對民進黨這3年多的執政相當失望，生活越過越苦。台灣好山好水好風景，但如果政治搞不好，那一切都完了，請民眾要支持國民黨。

韓國瑜最後呼籲，這一次為自己、家人、孩子、台灣、中華民國投下這一票，請大家支持李永萍，還有台灣最黑的男人韓國瑜。

(中時 )