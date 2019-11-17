台灣第一名模林志玲與日本天團男星AKIRA今（17）日將在台南「全台吳姓大宗祠」古禮儀式，並於晚間在台南市立美術館1館舉辦婚宴，婚宴後還有私人派對進行。從兩人宣布結婚到今天都受到媒體與民眾的高度關注，《中時電子報》也將幾張讓網友驚呼的林志玲結婚系列照整理給讀者，一起在今天將祝福送給志玲姐姐。
一、嫁妝一牛車
總說台南女兒嫁妝豐沛，台南市長黃偉哲真的準備了一牛車嫁妝「12項大禮」送給林志玲，當中有柴米油鹽醬醋茶的有龍崎竹碳(柴)、後壁及六甲的冠軍米(米)、善化及西港的麻油(油)、七股的鹽(鹽)、新化知名的東成醬油與成功醬油(醬)、楠西特產的梅醋(醋)、中西區讓人呷甜甜的義豐冬瓜茶磚(茶)；還有讓新人好眠的下營蠶絲枕被、早生貴子的東山龍眼乾與龍眼蜜、元氣滿滿的佳里牛蒡，還有致贈公婆的西港藺草包與藺草帽等禮品。
二、林志玲結婚禮車曾是摩洛哥國王座駕
林志玲出嫁的禮車是勞斯萊斯為英國及摩納哥皇家打造的Phantom VI Landaulettes，全世界只有3台，其中2台是為了紀念英國女王登基25周年打造，為皇室車隊所用，另一台則是摩納哥國王所擁有，現為寒舍董事長蔡伯翰私人收藏，外傳市價超過1億元台幣。而新郎AKIRA則賓利Flying Spur也同樣氣派。
三、南美館附近因林志玲大婚封街
林志玲夫妻古禮結束後，將前往婚宴主會場台南市立美術館一館，5點前先行舉辦餐前酒會，6點婚宴正式開始，據悉兩人很可能從大門直接進會場，此時有望跟場外媒體及粉絲打招呼，台南市府考量人潮及車潮，預計下午4點起擴大封路範圍，南美一館前的南門路、友愛街十字型道路都在管制範圍內。
四、林志玲超美穿絕美婚紗搭AKIRA帥氣油頭甜蜜挽手
林志玲一襲珍珠多顆網狀高領的婚紗禮服十分高雅，垂墜式的珍珠耳環更添氣質，而AKIRA則著黑色西裝外套白襯衫，加上帥氣油頭帥氣逼人，兩人裝扮也都讓網友驚豔。而兩人走出來向媒體與民眾打招呼時親民與幸福洋溢，也都讓網友相當羨慕，也都相當今晚的世紀婚禮。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。