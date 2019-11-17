台灣第一名模林志玲與日本天團男星AKIRA今（17）日將在台南「全台吳姓大宗祠」古禮儀式，並於晚間在台南市立美術館1館舉辦婚宴，婚宴後還有私人派對進行。從兩人宣布結婚到今天都受到媒體與民眾的高度關注，《中時電子報》也將幾張讓網友驚呼的林志玲結婚系列照整理給讀者，一起在今天將祝福送給志玲姐姐。

一、嫁妝一牛車

總說台南女兒嫁妝豐沛，台南市長黃偉哲真的準備了一牛車嫁妝「12項大禮」送給林志玲，當中有柴米油鹽醬醋茶的有龍崎竹碳(柴)、後壁及六甲的冠軍米(米)、善化及西港的麻油(油)、七股的鹽(鹽)、新化知名的東成醬油與成功醬油(醬)、楠西特產的梅醋(醋)、中西區讓人呷甜甜的義豐冬瓜茶磚(茶)；還有讓新人好眠的下營蠶絲枕被、早生貴子的東山龍眼乾與龍眼蜜、元氣滿滿的佳里牛蒡，還有致贈公婆的西港藺草包與藺草帽等禮品。

台南市長黃偉哲贈送「12項大禮」，所謂的嫁妝一牛車。（圖／中時資料照）

二、林志玲結婚禮車曾是摩洛哥國王座駕

林志玲出嫁的禮車是勞斯萊斯為英國及摩納哥皇家打造的Phantom VI Landaulettes，全世界只有3台，其中2台是為了紀念英國女王登基25周年打造，為皇室車隊所用，另一台則是摩納哥國王所擁有，現為寒舍董事長蔡伯翰私人收藏，外傳市價超過1億元台幣。而新郎AKIRA則賓利Flying Spur也同樣氣派。

林志玲出嫁的禮車是勞斯萊斯為英國及摩納哥皇家打造的Phantom VI Landaulettes。（圖／記者江珮瑜攝）

三、南美館附近因林志玲大婚封街

林志玲婚禮當天，南美館會鋪設紅地毯且擴大封街。（圖／林志玲工作室提供；中時資料照片）

林志玲夫妻古禮結束後，將前往婚宴主會場台南市立美術館一館，5點前先行舉辦餐前酒會，6點婚宴正式開始，據悉兩人很可能從大門直接進會場，此時有望跟場外媒體及粉絲打招呼，台南市府考量人潮及車潮，預計下午4點起擴大封路範圍，南美一館前的南門路、友愛街十字型道路都在管制範圍內。

林志玲絕美婚紗。（圖／記者盧禕祺攝）

四、林志玲超美穿絕美婚紗搭AKIRA帥氣油頭甜蜜挽手

AKIRA超帥登場。（圖／記者盧禕祺攝）

林志玲一襲珍珠多顆網狀高領的婚紗禮服十分高雅，垂墜式的珍珠耳環更添氣質，而AKIRA則著黑色西裝外套白襯衫，加上帥氣油頭帥氣逼人，兩人裝扮也都讓網友驚豔。而兩人走出來向媒體與民眾打招呼時親民與幸福洋溢，也都讓網友相當羨慕，也都相當今晚的世紀婚禮。

林志玲與AKIRA出來答謝大家關照。（圖／記者盧禕祺攝）

(中時電子報)