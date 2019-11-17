動感天后蕭亞軒在今天(11/17)迎接出道20周年，然其實她不僅已超過4年沒新專輯，且因病休養空白了2年，然粉絲對她不離不棄，仍痴痴等待她回歸，也幸運在感情上找到小16歲的男友黃皓，陪她走過憂鬱低潮，看起來生活有所起色，而今天凌晨，蕭亞軒卻突然在臉書貼出自拍短片，喊話：「Happy anniversary.20週年快樂」，然說到最後，卻紅了眼眶，忍不住落淚。

蕭亞軒準時在過深夜12點時，在臉書上傳了3分多鐘的短片，表示是送給歌迷的一封信，迎接身為歌手的20週年，蕭亞軒開頭即感謝粉絲，這段時間不斷給予她的關心，而這些都是她很需要的關懷，雖然支持她的人事物，常常從她身邊出現又離開，離開又出現，但這些「都是我人生最好的回憶跟最美的插曲」。

而暫停演藝工作2年之久，蕭亞軒感謝外界對她始終不離不棄，更感謝眾人相信她所有的言行都是真的，她表示自己一直都是以本色出現在眾人眼前，「我沒有演出，我從來沒有演過」，而眾人始終相信她，她也愛著家人、朋友以及粉絲，也承諾「many more to come」，要跟眾人一起進步下去。

蕭亞軒感性告白，幾乎全程哽咽，除了闡述自己的心路歷程，同時也帶來好消息，天后透露之後將舉辦巡迴演唱會，也真的將推出新專輯《Naked Truth赤裸真相》，不過表示，這很有可能是她最後一張「全專輯(正規專輯)」，之後可能會變成有靈感的時候，才不定時推出新歌或單曲。

蕭亞軒深夜告白

(中時電子報)