立委江啟臣（右）、台中市建設局長陳大田（左）及當地里長視察「燙平專案」完工情形。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

台中市建設局邀請民代及地方人士視察「燙平專案」完工情形，東勢區慶福里長林金泉（左二）大讚市府團隊「超有效率」。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

燕子市長拚市政有感！台中市建設局繼燙平新社區多處要道後，繼續投入6000萬元經費，燙平東勢區東蘭路永盛巷、石排巷及產業道路慶福街，共計18公里道路。東勢慶福里長林金泉表示，這是他生平首次見到一次燙平全路段，直呼市長領軍的市府團隊「超有效率」！

台中市長盧秀燕爭取前瞻計畫深入山城，將在東勢投入超過2億元，興建文化、交通建設，進而落實山城客庄政見。建設局長陳大田日前邀請立委江啟臣及當地里長，視察東勢慶福街「燙平專案」完工情形，並聽取地方意見。

陳大田指出，東勢區慶福街全長13公里，一年四季運銷農產，各式水果從枇杷、梨子、甜柿到柑橘，終年不間斷供應整個市場需求；這個區域也是螢火蟲復育區，每年4月前來賞螢人潮不斷，鄰近民宿也以此路為出入要道。

慶福街一次燙平，降低多次施工、分段鋪補造成的用路影響，也減少接合面導致的不平現象。江啟臣說，這次從中央爭取到的前瞻計畫，看到市府團隊努力燙平道路，並納入擋土牆、排水溝，將多年問題一次解決，並獲得當地居民一致肯定，足見市府用心。

慶福街因農機及遊覽車往來頻繁，造成路面龜裂、路基不良，邊坡及排水系統久未整修，擋土牆又損壞。「燙平專案」加強排水消除道路積水、改善邊坡防護，並提高標線抗滑係數，以及增進AC路面維護品質，增加道路使用年限。

陳大田強調，讓市民有最基礎「行的安全」，是盧市長與市府團隊持續堅守的目標。盧市長上任後力推道路「燙平專案」，以每年完成80公里路平為目標，今年已完成超過120公里，將持續執行，讓市民感受舒適平坦道路。

(中時 )