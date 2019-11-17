洪秀柱疾呼支持者票投國民黨。（洪秀柱競選總部提供／曹婷婷台南傳真）

國民黨台南市第六選區立委參選人、前黨主席洪秀柱今天中午參加「大臺南青溪婦女協會」會員大會活動，針對連日不分區風波，她疾呼，雖然不分區名單不盡如人意也不夠年輕化，但每位被提名候選人仍具有各自專業。如果各位因為對名單失望決定不投，會影響席次，甚至可能差幾席無法過半，最終得利的還是民進黨，那我們如何改變惡劣現況呢？

洪秀柱重申，2020選舉，只有韓國瑜可以維持兩岸穩定和平，只有國民黨立委席次過半，才能對抗惡劣的民進黨，她拜託各位要堅持相挺，讓立院有中道力量可以為老百姓的安全及福利把關，讓台灣能穩定向上發展！

她說，老百姓最大的心願、也是對政府最基本的期待，就是希望家家戶戶能安居樂業、國家能安全、社會能穩定、先生能有好的工作、 孩子能有好的發展，婦女們不用煩惱會不會打仗、小孩是不是要上戰場，然而民進黨「草螟仔弄雞公」，刻意挑釁對岸，製造兩岸危機，立法院又被民進黨予取予求，只要有關係人事案隨便過，國家重大預算反而成為他們綁樁利器，甚至操弄民粹，製造族群對立。

她說，國民黨不能再像過去溫良恭儉讓，進到立院後一定會發揮最大戰力，為了百姓據理力爭，她呼籲，大家團結要有信心讓韓國瑜當選總統，和平穩定帶領國家進步，也讓立法委員席次能過半，嚴格控管國家預算、努力制定有利百姓的法案，2020唯有國民黨重返執政、國會過半，才能擺脫中華民國停滯不前的窘境，再迎榮景。

(中時 )