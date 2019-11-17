林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA今（17日）在台南舉行世紀婚禮， 好搭擋蔡康永不僅受邀出席，也將主持婚禮的儀式。林志玲圈內好友皆受邀參加，包含張小燕、小S、黃子佼、寇乃馨、等明星，張小燕因出國無法出席，但婚禮前已與新人吃過飯。

今晚登場的婚宴主持人也引發外界好奇猜測，據傳本來想請寇乃馨擔下主持棒，但是她從北京匆匆趕來參加婚宴，準備時間不足而作罷。加上現場座上嘉賓如蔡康永、小S、黃子佼各個都是主持大咖，以林志玲不麻煩人的個性，最後則找上了她在2003年於華岡藝校任教期間的主播學生饒祥以出馬。

饒祥以與恩師林志玲合照。（饒祥以提供）

記者電話求證本人，饒祥以第一時間驚訝但未否認，表示「祝福志玲老師出嫁了！」，而他也在臉書上代表班上同學PO文祝福老師，「謝謝那年妳到陽明山，當我們的志玲老師，我們一起用最溫暖的祝福、謝謝這位一直給我們不同程度正能量全民姐姐吧！良平師丈，我們老師就交給您了。」

饒祥以與恩師林志玲合照。（饒祥以提供）

(中時 )