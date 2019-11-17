立法委員沈智慧17日到市立豐原體育場參加「全國心智障礙者親子運動大會」，向家長們致意，也幫田徑運動比賽的選手當啦啦隊，引導選手們群呼「加油」和「讚讚讚」。沈智慧說，政府應該提供機會，讓心智障礙者能夠多多運動，這樣對他們才比較好。這些年來主辦單位都是自力籌措活動經費，十分辛苦，她願意幫助協會提案爭取多一些政府補助。

「全國心智障礙者親子運動大會」由中華民國智障者家長總會、中華民國心智障礙者體育運動總會主辦，社團法人台中市智障者家長協會承辦。1995年開始舉辦，至今已有12屆。從2009年開始，有邀請香港、澳門、大陸的家長陪同智能障礙的孩子一起參加，今年香港、澳門、大陸的智障者家長也帶著孩子來參加，成為他們心目中的年度大事。

沈智慧陪著智障選手們跑步，跟他們一起起跑，也牽著不太會跑步、落後的選手，一起跑到終點，一路喊著鼓勵跟支持。另外也到各個帳篷選手區，給大家鼓勵。沈智慧表示，家有寶貝罹患智能障礙，家長們都很辛苦，一輩子給細心照料。

她特別注意到運動選手賽前誓詞有一段「我等願本著父母深情、永不放棄；勇敢嘗試、爭取勝利的精神…，面對挑戰、克服障礙，接受體是能訓練和競賽的要求，學習運動家精神，追求人生」，讓人感動。

沈智慧表示，我國已於民國103年實施「身心障礙者權利公約施行法」，該聯合國2006年身心障礙者權利公約，旨在維護身心障礙者權益，但行政部門很多地方還沒有落實提供對身心障礙者的「友善環境」，她會在立法院關注這個問題，並速謀改進「無障礙環境」，以符合國家立法保障身心障礙者權利之本意。

(中時 )