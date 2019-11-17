國民黨總統參選人韓國瑜傳出曾購買內湖工業宅引爭議，外傳北市都發局恐將開罰。台北市長柯文哲今天在台中市受訪時表示，台北市政府在他主政下是不會去當選戰策略，去年新北市長侯友宜選舉時的大群館宿舍事件，也是「秉公處理」，他沒有管選戰及政黨策略，「該怎麼做，就怎麼做」。

柯文哲17日受邀到台中一中演講，針對韓的內湖工業宅爭議，回覆媒體詢問指出，台灣還是有藍綠問題，在他主政下台北市政府，是不會去做為選戰策略，去年，新北市長選舉時，侯友宜的大群館宿舍事件，也是秉公處理。

柯文哲也不可否認說，過去，不管是法律有問題或是這種工業宅大規模違法，大灣北段或內湖五期都不是1戶、2戶的事，大灣北段有1千7百多戶、內湖五期有登記的是400多戶。台灣從來就不是法治的國家，有時是法律漏洞就算了，但是，有時法律有定，但沒有人要遵守，後來想要建立法治就很痛苦，內湖五期還是要處理，但是與韓無關。

柯文哲強調，過去處理大灣北段時牽涉到藍綠，也是有政治壓力，他還是秉公處理，不管是大群館或是內湖工業城事件，他沒有在管什麼選戰及政黨策略，「該怎麼做，就怎麼做」。

(中時 )