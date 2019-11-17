台62線翻車 民眾驚呼：滿地冰雹！ 13:562019/11/17 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台62線再傳車禍，瑞芳分局於17日早上4點半接獲通報，有一名連姓駕駛，開著運送大量冰雹的小貨車，從台62線東向往瑞芳，行經15.4公里處時，因不明原因擦撞護欄導致翻車。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台62線再傳車禍，瑞芳分局於17日早上4點半接獲通報，有一名連姓駕駛，開著運送大量冰雹的小貨車，從台62線東向往瑞芳，行經15.4公里處時，因不明原因擦撞護欄導致翻車。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） 台62線再傳車禍，瑞芳分局於17日早上4點半接獲通報，有一名連姓駕駛，開著運送大量冰雹的小貨車，從台62線東向往瑞芳，行經15.4公里處時，因不明原因擦撞護欄導致翻車。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） 台62線再傳車禍，瑞芳分局於17日早上4點半接獲通報，有一名連姓駕駛，開著運送大量冰雹的小貨車，從台62線東向往瑞芳，行經15.4公里處時，因不明原因擦撞護欄導致翻車。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真） 台62線再傳車禍，瑞芳分局於17日早上4點半接獲通報，有一名連姓駕駛，開著運送大量冰雹的小貨車，從台62線東向往瑞芳，行經15.4公里處時，因不明原因擦撞護欄導致翻車，造成背部擦挫傷，警方前往現場，檢驗小貨車駕駛並無酒駕情形，而當事人則指出，自己是從五股的工廠出發，要去八斗子漁港，途中看到有黑影，才緊急煞車釀成意外。 警方於4點50分封閉單線，並由員警及現場人員協助清力，長達一小時後，清理完畢才恢復通車，警方呼籲民眾，切勿開快車，減速慢行並開頭燈才是安全的首要準則。 (中時 ) #警方 #駕駛 #意外 #小貨車 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹南男子砍樹 慘遭巨木壓斃 14:412019/11/13 社會 正妹曬副駕照引共鳴 網看亮點歪樓 15:102019/11/13 正妹 大貨車扯工地電線 路邊2電線桿傾倒 16:062019/11/13 社會 產險推一年期保障專案 鎖定常出國洽公族群 17:482019/11/14 財經 解放駕駛雙手！鴻海整合智慧交通產業鏈全面發展智慧車 19:322019/11/14 財經 解放駕駛雙手！ 鴻海全面發展智慧車 04:092019/11/15 產業．科技 文慧如遇走失孩急協尋竟反收無奈白眼 07:142019/11/15 娛樂 《其他電子》鴻海攻自動駕駛，搶智慧交通商機 08:012019/11/15 財經 出門購物成死劫 他無力救人只能眼看著女友被活活燒死 19:562019/11/16 社會 公車友善心 北市153駕駛獲表揚 04:102019/11/17 地方新聞 社會熱門新聞 人夫激射留體內 險害愛妻歸天 - 社會 5志願役想調外島 盜蓋連長戳章遭判刑 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 尷尬！臥底扮妓女抓人 對象竟是自家長官 - 社會 地鐵長髮正妹突「開腿」 他看傻：下面空的！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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