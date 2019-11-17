台62線再傳車禍，瑞芳分局於17日早上4點半接獲通報，有一名連姓駕駛，開著運送大量冰雹的小貨車，從台62線東向往瑞芳，行經15.4公里處時，因不明原因擦撞護欄導致翻車。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

台62線再傳車禍，瑞芳分局於17日早上4點半接獲通報，有一名連姓駕駛，開著運送大量冰雹的小貨車，從台62線東向往瑞芳，行經15.4公里處時，因不明原因擦撞護欄導致翻車。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

台62線再傳車禍，瑞芳分局於17日早上4點半接獲通報，有一名連姓駕駛，開著運送大量冰雹的小貨車，從台62線東向往瑞芳，行經15.4公里處時，因不明原因擦撞護欄導致翻車。（翻攝照片／吳康瑋新北傳真）

台62線再傳車禍，瑞芳分局於17日早上4點半接獲通報，有一名連姓駕駛，開著運送大量冰雹的小貨車，從台62線東向往瑞芳，行經15.4公里處時，因不明原因擦撞護欄導致翻車，造成背部擦挫傷，警方前往現場，檢驗小貨車駕駛並無酒駕情形，而當事人則指出，自己是從五股的工廠出發，要去八斗子漁港，途中看到有黑影，才緊急煞車釀成意外。

警方於4點50分封閉單線，並由員警及現場人員協助清力，長達一小時後，清理完畢才恢復通車，警方呼籲民眾，切勿開快車，減速慢行並開頭燈才是安全的首要準則。

(中時 )