林姓男子到BMW展示中心，討冰淇淋吃遭拒，竟翻倒展間市價3000元的玻璃水壺，之後返回展間咆哮，大鬧3次，推倒要價近3萬元的玻璃展示架；台北地檢署依毀損等罪起訴林男，並聲請簡易判決。

檢方調查，林男今年4月19日下午，前往北市中山區的BMW展示中心，向工作人員索討冰淇淋不成，竟翻倒吧台上的玻璃水壺，主管出面制止，他仍推倒放在門口的玻璃展示架。

5月4日上午，林男再次前往展示中心，再推倒門口的玻璃展示架後離去；5月31日晚間，他第3度到展示中心稱要找主管理論，再次推倒玻璃展示架，業者報警提告。

另林男5月14日凌晨開車到加油站，竟推開加油站員工，作勢打人，爆粗口並嗆聲「要烙人來打你」；事後又折返恐嚇加油站員工。

林男6月25日至7月2日間，偷偷將不明液體，灌入外甥女機車排氣管內，導致機車損害無法發動。6月30日，他持鐵撬破壞住處社區路燈燈桿、花圃及地磚；7月9日深夜開車，惡意逼車攔停騎士，辱罵對方挨告。

(中時 )