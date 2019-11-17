李姓理髮店老闆，前年趁女客燙頭髮時，邀請看卡通為由，將客人的6歲女兒拐進店後方房間猥褻下體；今年3月又將1名路過店門口的8歲女童，騙到旁邊防火巷猥褻，一審判處李男4年10月徒刑，李上訴高院求輕刑，但遭高院駁回，仍判處李男4年10月徒刑，可上訴。

判決指出，2017年間，李男趁客人在店內燙頭髮時，以邀請看卡通為由，把客人的6歲女兒拐進店後方房間內，隨即關閉房門，將女童抱在大腿上，撫摸她下體再以生殖器磨蹭下體。

今年3月27日下午5時，李男在店門口，見到8歲女童獨自騎乘腳踏車經過，見當時無人，把手伸進她的褲子內撫摸猥褻，還把她帶到旁邊防火巷，持續撫摸，女童母親因見李男與女兒接觸，因曾聽聞先前6歲女童遭猥褻情事，立刻將女兒帶回家，女童翌日情緒崩潰大哭，母親獲知此事，報警處理，李男坦承犯行。

一審認為，李男犯行戕害女童身心健全發展，造成內心恐懼及陰影，犯罪動機，依對未滿14歲女子犯強制猥褻2罪判刑4年10月。李上訴後，遭高院駁回，仍判刑4年10月。

(中時 )