15 points in 6 minutes.@Yg_Trece is setting the tone early. pic.twitter.com/AxM44SXwOT — LA Clippers (@LAClippers) November 17, 2019

原本期待快艇「雙星」17日本季首次合體，卻因「可愛」里歐納德左膝痠痛缺陣告吹，不過保羅喬治繼續展現強大進攻火力，先發只打20分鐘，就拿全場最高37分，幫助快艇150比101宰翻老鷹，只能說喬治把老鷹防守當作空氣。

延續前役火燙手感，保羅喬治一開賽就接連拿下13分，帶起快艇20比3的誇張開局，甚至打完上半場，只打14分鐘的喬治，就有投12中6，含三分球投9中4、9罰全進，獨拿25分的驚人得分表現，打完上半場，快艇74比62領先。

來到下半場，喬治進攻火力仍未停歇，更麻煩的是，快艇板凳暴徒路威廉斯也加入戰火，兩人攜手幫助快艇第3節猛轟38分，反觀老鷹只拿20分，打完前3節，快艇取得112比82大幅領先，比賽從此毫無懸念，末節已成垃圾時間。

保羅喬治全場投17中10，含三分球投11中6，11罰全進，進攻績效實在有夠嚇人，更有4籃板、3助攻、2抄截、1火鍋，表現太全面了，路威廉斯也替快艇貢獻25分；老鷹則以崔楊20分最高，但他全場投16中4的手感有夠爛。

(中時電子報)