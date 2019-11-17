苗栗縣南區居家托育服務中心服務區域遍及12鄉鎮市，媒合家長合適托育人員，並提供托育諮詢、補助等申請，目前南區共210位登記、持證照保母。縣長徐耀昌17日頒獎表揚托育人員。
縣府社會處表示，配合中央推動擴大育兒津貼及托育公共及準公共化托育服務政策，縣內合法登記的居家托育人員總計504人，其中有410人與縣府簽訂準公共化托育服務契約，另，全縣9家合法立案托嬰中心全數簽訂準公共化托育服務契約，簽約率100％。
2002年生命之愛文教基金會承接苗栗縣南區居家托育服務中心，服務範圍涵蓋苗栗、頭屋、公館、後龍、西湖、銅鑼、通霄、苑裡、大湖、三義、卓蘭、泰安等12鄉鎮市，協助家長媒合轉介托育人員，提供托育諮詢、補助申請，辦理親職講座、親子活動，並定期訪視輔導及托育人員在職訓練、協助投保公共意外責任險、進行托育人員協力圈活動、社區宣導服務等，目前中心登記保母為210位，共有155位正從事托育工作。
17日苗栗縣長徐耀昌，偕同縣議員余文忠、楊明燁等人，頒獎表揚具專業、愛心及高度熱忱並努力付出的托育人員。徐耀昌指出，托育津貼與準公共化政策，可望解決雙薪家庭面臨托育問題，並提醒家長務必選擇領有居家托育服務登記證書的托育人員。
此外，縣府設立托育資源中心、公共托育家園、準公共化托育服務、育兒津貼、孕婦及6歲以下兒童停車識別證等，打造孩童優質友善的托育環境，並積極招商將年輕人留在家鄉打拚，營造民眾安心生育、永久生根的幸福苗栗。
(中時 )
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