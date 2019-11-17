苗栗縣長徐耀昌與縣議員余文忠等人，17日關心訪視苗栗縣南區居家托育服務中心辦理協力圈活動的豐碩成果。（何冠嫻攝）

苗栗縣南區居家托育服務中心服務區域遍及12鄉鎮市，媒合家長合適托育人員，並提供托育諮詢、補助等申請，目前南區共210位登記、持證照保母。縣長徐耀昌17日頒獎表揚托育人員。

縣府社會處表示，配合中央推動擴大育兒津貼及托育公共及準公共化托育服務政策，縣內合法登記的居家托育人員總計504人，其中有410人與縣府簽訂準公共化托育服務契約，另，全縣9家合法立案托嬰中心全數簽訂準公共化托育服務契約，簽約率100％。

2002年生命之愛文教基金會承接苗栗縣南區居家托育服務中心，服務範圍涵蓋苗栗、頭屋、公館、後龍、西湖、銅鑼、通霄、苑裡、大湖、三義、卓蘭、泰安等12鄉鎮市，協助家長媒合轉介托育人員，提供托育諮詢、補助申請，辦理親職講座、親子活動，並定期訪視輔導及托育人員在職訓練、協助投保公共意外責任險、進行托育人員協力圈活動、社區宣導服務等，目前中心登記保母為210位，共有155位正從事托育工作。

17日苗栗縣長徐耀昌，偕同縣議員余文忠、楊明燁等人，頒獎表揚具專業、愛心及高度熱忱並努力付出的托育人員。徐耀昌指出，托育津貼與準公共化政策，可望解決雙薪家庭面臨托育問題，並提醒家長務必選擇領有居家托育服務登記證書的托育人員。

此外，縣府設立托育資源中心、公共托育家園、準公共化托育服務、育兒津貼、孕婦及6歲以下兒童停車識別證等，打造孩童優質友善的托育環境，並積極招商將年輕人留在家鄉打拚，營造民眾安心生育、永久生根的幸福苗栗。

苗栗縣南區居家托育服務中心辦理「托育人員成果展及表揚活動」。（何冠嫻攝）

(中時 )