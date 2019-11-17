桃園市長鄭文燦（左一）與賴清德（左二）輔選中壢區立委參選人彭俊豪（右），鄭文燦一邊DIY甜點一邊笑說自己把蔡賴揉在一起了。（邱立雅攝）

行政院前院長賴清德（前中）到桃園中壢新明市場掃街輔選彭俊豪，眾人大啖美味豆花。（邱立雅攝）

行政院前院長賴清德（中）剛被宣布是總統副手之後，首個公開行程就到桃園中壢替彭俊豪（左一）輔選。（邱立雅攝）

蔡英文總統17日上午宣布副手為前行政院長賴清德後，賴清德隨即前往中壢替立委參選人彭俊豪助選。面對眾人好奇記者會上賴清德臉色凝重，賴清德迴避問題，僅表示媒體想問的都在記者會上說完了，至於來到中壢則是希望大家支持優質的立委候選人彭俊豪，市長鄭文燦則幫忙緩頰，稱英德配是最強組合，他有信心一定勝選。

賴清德獲蔡英文欽點為副手後，首個公開行程前往桃園參加全國新住民市集，替「中壢周杰倫」彭俊豪輔選，與市長鄭文燦3人大啖東南亞美食，還試著包起生春捲與印尼甜點，鄭文燦揉起南瓜口味的甜點時，還稱：「我把蔡賴揉在一起了！」試圖沖淡蔡賴不同心的傳聞。

面對媒體提問在蔡英文宣布副手記者會上，賴清德面色凝重以及兩個太陽的組合是否有摩擦？賴清德尷尬笑了一下後迴避問題，僅說眾人想問的他在台北都說過了，此次是特別來特彭俊豪站台。

鄭文燦則在旁幫忙緩頰，他大讚蔡英文賴清德搭配符合大家的期待，「是最強組合」。他強調，強強組合也不會形成太陽對太陽，過去蔡英文賴清德在推動政務上合作無間，請大家放心，而對手也無須挑撥，因為挑撥也不會成功。而賴清德在助選工作上更能與蔡英文總統分進合擊，他有信心桃園會開出好成績。

賴清德也表示，彭俊豪是走本土路線的優秀政治工作者，在面對國民黨不分區名單的種種問題，正因如此，才要將彭俊豪送進國會。鄭文燦市長雖在中壢贏8000票，但中壢選民選人不選黨，他相信曾有兩任市議員經驗的彭俊豪若能當選，對中壢後續發展甚至大桃園地區，都有幫助。

(中時 )