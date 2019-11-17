中科院龍園營區展示的「鯤鵬引擎」模型。呂昭隆攝

為了吸引年輕人投入國防科技研發，中科院長杲中興日前現身說法，談「鯤鵬引擎」研發團隊（用來做巡弋飛彈）的甘苦。他說，在研發遇瓶頸時，他曾天天陪著這顆引擎，白天晚上，整整陪兩年，最後是想到用醫院的針頭，一根不到5元，當作潤滑油噴嘴，終於打通「鯤鵬引擎」任督二脈。杲中興說，他喜歡做研發，做研發有太多樂趣了。

杲中興說，「鯤鵬引擎」最初研發只能轉10分鐘，所以團隊戲稱是「十分」滿意，而在研製階段，美國是亦敵亦友，如「鯤鵬引擎」的超合金零件鑄造，金屬熱處理熔解容易，但冷卻速度難以控制，做不好就有裂痕、瑕疵；拿美國技術手冊來作，怎麼作都壞，都壽命不長，全失敗，後來才發現這是美國故意的。後來是找到上海金屬工業研究中心飛彈零件材料所實驗出的一本書，才解決問題。

杲中興說，研發「鯤鵬引擎」就是不斷的做再拆解，解決鑄造問題，有輪葉片加工的問題，接著又是潤滑油問題，就這樣一關又一關的克服。

談到潤滑油問題，杲中興說，引擎運轉後發現是潤滑油愈少愈好，因為整個軸承轉太快，變成離心機，潤滑油被拋出，根本滴不進，早就被甩光了，因此必需設計一個噴嘴，把油噴到軸承，經過很多試驗，最後找到靈感，就是用針頭，靜脈注射的針頭是無縫的，用來當噴嘴，而且潤滑油要少而不是多，最後克服問題。

(中時 )