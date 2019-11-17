有網友貼出照片稱該活動至少動員300部遊覽車，才有這樣的人捧場，「太丟臉了」。(擷取自「村長 全國粉絲團」臉書)

有網友直擊昨晚造勢場，當蔡英文正在台上致詞時，已有大批民眾離去搭遊覽車。（擷取自youtube頻道「偉鴻青年」）

蔡英文高雄競選連任總部昨天舉辦成立大會，主辦單位宣稱現場湧入10萬人，但卻被拍到仍有不少空椅，更有支持者在小英致詞時提早離去。有名網友則貼出五張當天的照片，並稱該活動至少動員300部遊覽車，才有這樣的人捧場，「太丟臉了」。

蔡英文高雄競總成立昨登場，主辦單位雖稱湧入10萬人，但現場仍有不少空椅子。youtube頻道「偉鴻青年」上傳昨晚造勢時的情形，當蔡英文正在台上致詞時，已有大批民眾離去，該名網友跟著走，驚見原來是整隊準備去搭遊覽車。

此外，有網友在「村長 全國粉絲團」臉書粉絲社團貼出五張照片，照片中出現包括有「中鋼後援會」、「大樹區後援會」以及「高雄圓山飯店企業工會」等。該網友寫道「大家可以安心了～至少動員300部遊覽車，動員各大工會犧牲休假、進口礦泉水，才有這樣的人捧場，『太丟臉了』」。

許多網友看完後紛紛回應表示「坐遊覽車來造勢！為什麼韓國瑜的人就自動自發」、「辛苦他們還要浪費自己的休假時間」、「連造勢活動人員從外地遊覽車動員來到高雄，台上主持人還要騙人說現場高雄市民已經有十萬人。唉！騙騙騙」、「動員的都有座位，所以數一數座位，到場多少人就知道」、「又是一埸沒有中華民國國旗的造勢大會」、「民調跟調民，完全是兩回事啊」、「看起來或許不到兩萬人？而且看似動員來的」、「0動員自發性比動員發便當的人多好幾倍」、「憑什麼要犧牲老百姓的休假日去參加妳民進黨的動員！」

(中時電子報)