立法委員吳志揚大園服務處17日成立，前新北市長朱立倫站台力挺。（楊宗灝攝）

立法委員吳志揚17日舉行大園聯絡處成立暨志工誓師大會，前新北市長朱立倫特別以老縣長身分力挺站台。朱立倫推崇吳志揚桃園縣長任內推動各項重大建設，揶揄「有人只是剪綵完工」，希望大家票投吳志揚、韓國瑜、國民黨。

朱立倫說，4年前擔任國民黨黨主席，有3項重要提名依據，一是要給年輕人機會，二是培養國會戰將，三是培養未來縣市長。4年後包括桃園女兒徐榛蔚當選花蓮縣長，吳志揚、柯志恩、林奕華等人挑戰區域立委，尤其是吳志揚過去4年在立法院的表現優秀，有勇氣繼續為桃園打拼，鄉親一定要全力支持。

朱立倫說，對國家發展非常重要的航空城，是自己交棒給吳志揚，五楊高架是自己任內動工，吳志揚完成，機場聯絡道拓寬及大園國際高中等都是，不像有人是剪綵完工。呼籲票投吳志揚、總統支持韓國瑜、政黨票投給國民黨。

對於轉戰被國民黨視為艱困的桃園二選區，吳志揚說，實在不忍看到老百姓過苦日子，這幾年台灣社會經濟蕭條，各行各業、人民要的只是安居樂業，需求很單純，自己參選的理念就是要替大家拚好日子。

吳志揚說，大園是國門之都，大園好就是台灣好，尤其建設如果有規模，中華民國才能說是進步國家。他也說上次選舉未能選上桃園市長，自己深切檢討，堅持正派、善良、做事情的吳志揚沒變，但經過這幾年的歷練，有經驗、能力、智慧處理複雜的政治問題，尤其為了百姓的權益，該強悍的時候決不退縮。

(中時 )