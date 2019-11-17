蔡英文總統授旗給蔡易餘競選總部主任委員翁章梁。（張毓翎攝）

蔡英文總統、嘉義第1選區立委參選人蔡易餘聯合競選總部今17日舉辦成立大會，成立大會前先舉辦祭拜儀式。（張毓翎攝）

蔡英文總統、嘉義第1選區立委參選人蔡易餘聯合競選總部今17日舉辦成立大會，蔡英文誇蔡易餘是國會重量級第一戰將，3年多來替嘉義縣爭取許多建設，是個會做事又有決心的好立委，重申嘉縣長年最支持她，明年大選也要把票投出來，投得水水水，投出全國最高票，讓全世界看到台灣人守護民主自由的決心，

蔡英文今在嘉義縣的行程不停蹄，中午一結束與立委陳明文聯合競選總部成立大會的行程後，馬上從山區民雄趕往海區朴子市，抵達會場在鄉親熱烈歡迎下進場上台，並授旗給蔡易餘競選總部主任委員翁章梁，開口就說每次來嘉義都很歡喜，因為嘉義人最支持她的，也希望嘉義人繼續給她最大的支持。

蔡英文說現在流行白白胖胖，但不管是白胖或黑胖，會最做事最重要，誇蔡易餘是國會第一戰將，做事棄而不捨，像是爭取漁業用電、治水預算等。蔡英文說，中央已有一個計畫，要在故宮南院做一個聚落，讓相關的文化產業進入南院，未來故宮南院不再只是南院，嘉義縣將成為南部文化的重心，而這項規畫就是跟蔡易餘商量過的。

隨後就要參加畜牧界後援會成立大會的蔡英文更提到畜牧業很關心的口蹄疫，指

蹄疫在台灣消失，明年有希望出口豬肉了！接下來的4年她還要做很多事，對嘉義縣的發展，中央會全力相挺，但更需要蔡易餘這種的立委在中間當橋梁，讓地方更好，大聲呼籲鄉親要拿出力氣投票，讓她在嘉縣的得票率超過2016年，拚出全台第1，還開玩笑如真如此，縣長翁章梁就很好做了。

蔡英文要大家投票「投得水水水」，強調台灣人受到中國的文攻武嚇，大家要有決心守護自己的國家，像香港人正在爭取主權，但台灣人的主權就在自己手上，「要守得住、守得好」，是這代台灣人的責任，重申全世界都在看，選舉也沒有一定穩，剩50多天，明年1月11日揪左鄰右舍去投票，才能展現保護國家和民主自由的決心。

蔡易餘說自己3年多來替嘉縣爭取許多建設，包括去年823水災後爭取到44億的治水預算，現在都在進行中，強調他有很大的使命感，尤其過去很多人說海區的建設都比較慢，他發現因為之前都是國民黨在做立委，卻專門在拉縣府的後腿，而自己擔任立委後就跟張花冠、翁章梁合力爭取建設，呼籲大家繼續支持他。

(中時 )