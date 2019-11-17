名模林志玲今天在台南第一美術館舉行婚宴，婚禮禮車已停在台南晶英酒店跟著曝光，此車是勞斯萊斯為英國及摩納哥皇家打造的Phantom VI Landaulettes，全世界只有3台，其中2台是為了紀念英國女王登基25周年，為皇室車隊所用，另1台則是摩納哥國王所擁有，現為寒舍董事長蔡伯翰私人收藏，外傳市價超過1億元台幣。

Phantom VI Landaulettes在勞斯萊斯品牌當中是一部非常獨特而且稀有的車型，Landaulettes是指車身後半段採取敞篷結構，最大的功能就是讓王公貴族在出席重要場合時，可以打開篷蓋更接近民眾一點，展現皇室親民的一面。據廠方資料，Phantom VI於1968-1991年間在全球僅生產374部，左駕的Landaulettes只生產過3台，足見其稀有性。

這次擔任林志玲結婚禮車的Phantom VI Landaulettes，最早是屬於摩納哥國王，後來輾轉來台灣，據知，雖然保存的狀態良好，但仍留有歲月痕跡，為了能讓它回復到原本新車樣貌，特別運送至勞斯萊斯在英國最著名的經銷商P＆A Wood整理，原先計畫翻修的部分包括車身塗裝、手工腰線以及內裝，這些都需要擁有非常豐富的經驗才能完成修復，廠方事前還特別飛來台灣察看。

更特別的是，此車白色漆面非一般烤漆，是價值不斐的砝瑯漆，座艙更是以勞斯萊斯傳統手工打造，後座有私密隔屏及專屬影音系統、寫字桌，兩側設有個人專用梳妝用品，包括銀製粉餅盒、象牙髮梳等，影音櫃下方為專屬水晶杯酒櫃，頂篷結構與車架大量採用原木材質，即便是結構內側也都要求以細緻的手工拋光。

(中時 )