鰲峰山公園設置從德國引進的「星際蟲洞」，吸引許多親子遊客挑戰。（資料照片）

相關單位盤點鰲峰山公園周邊土地，將在嘉陽高中對面的公有土地規劃停車空間。（張清照服務處提供／王文吉台中傳真）

鰲峰山公園為台中首屈一指的特色公園，假日遊客如織，但停車問題為人詬病。台中市議長張清照爭取3200萬元經費，將在嘉陽高中對面興建停車場，預計年底動工，可望增加30多個汽機車停車位，並施做入口意象、人行步道及綠化植栽等，提升鰲峰山公園旅遊品質。

台中市議長張清照爭取在鰲峰山公園設置從德國引進的「星際蟲洞」、「蜘蛛遊戲場」體能遊憩設施，深受青少年喜愛，假日更是吸引大批遊客攜家帶眷親子遊憩，不僅成功打響知名度，也被票選榮登全國第一的親子公園。

鰲峰山公園爆紅後，假日停車一位難求。張清照表示，遊客找不到車位，影響旅遊品質及興致，為爭取增設停車場，他邀集建設局及相關單位到場會勘，經盤點周邊土地，嘉陽高中對面的公有土地，可規劃為停車空間。

建設局新建工程處長葉雙福表示，嘉陽高中對面土地約有1萬平方公尺，可容納大客車、小客車約28輛、機車6輛，另將規劃新建景觀廁所、入口意象、人行步道、景觀燈具及綠化植栽等，初估預算約需3360萬元。

葉雙福說，由於停車場用地有0.26公頃為保安林地，東勢林管處正公告辦理解編，最快年底發包施工，工期約270天，預計明年底完工； 張清照表示，他會緊盯進度，希望停車場工程盡速完工，提升鰲峰山公園旅遊品質。

(中時 )