斯里蘭卡昨天舉行總統大選，前國防部長戈塔巴耶．拉賈帕克薩透過發言人宣布當選，執政黨候選人沙吉．普瑞馬達沙也已承認敗選。

在已開出的近600萬選票中，現年70歲的戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）囊括49.6%選票，最終得票率可望突破50%。

戈塔巴耶．拉賈帕克薩的發言人告訴法新社：「我們拿下53%到54%選票。」

他的主要的對手，52歲的聯合國民黨（United National Party）副主席沙吉．普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）以44.4%得票率落後，他在少數族群坦米爾族（Tamil）選區獲選民力挺，但在較廣大的僧迦羅人（Sinhalese）選區表現差強人意。

選舉委員會主席表示，在1599萬合格選民中，至少有8成參加投票。

戈塔巴耶．拉賈帕克薩競選訴求民族主義，承諾維護國家安全，並誓言打擊宗教極端主義。佛教徒居多的斯里蘭卡今年4月21日發生自殺炸彈攻擊事件，各界將此歸咎境內聖戰團體所為，伊斯蘭國（IS）也宣稱犯案。

這起復活節自殺炸彈恐怖攻擊鎖定斯里蘭卡3家飯店與3座教堂，奪走269條人命，不僅傷害投資人信心，也重創斯里蘭卡觀光業。

(中央社)