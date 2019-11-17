國立台中教育大學的EMBA在職專班今年擠進2018年中區經理人最想就讀的前5名。台中教育大學EMBA在職專班執行長黃玉琴指出，學校百年校風，人脈資源豐富，邀請故宮博物院長、寶成鞋業董事長等高階專業管理人士授課分享，把藝術美學融入企業管理，打造加值教學課程。

創校120年的台中教育大學，在6年前開辦EMBA（國際經營管理碩士）在職專班，管理學院院長黃位政表示，台中教育大學EMBA在職專班才剛開辦6年， 在2018年入選中區經理人最想就讀的前5名，規劃有國際企業、觀光管理、文創經營、高等教育跟組織管理等學程，受到企業界人士青睞。

黃位政指出，院方還安排學生前往海外118個姊妹校交流研習，開拓學生視野，以輕鬆快樂學習方式，增加職場專業技能跟優勢，歡迎有4年以上職場經驗的士農工商人士，踴躍報名。

台中教育大學的EMBA在職專班執行長黃玉琴則指出，EMBA在職專班採精緻教學，6人就能開班，學生跟老師互動好台中教育大學成立120年，百年學風，傑出校友遍及各方人脈資源豐富，還邀請到故宮博物院館長、寶成鞋業董事長等師資到校授課，分享企業實務經營管理經驗。

(中時 )