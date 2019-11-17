前總統馬英九今日至三重參加國民黨總統提名人韓國瑜婦女後援會活動，結束時接受媒體採訪指出，近日國民黨不分區立委名單接納民意做出改進是好事，雖然不見得每人都滿意，但比前面的版本好出許多。

馬英九上台致詞時也表示，去年九合一大選，蔡政府大敗，但蔡政府不但沒有改進，反而變本加厲，引發民怨。第一，就是一例一休；第二，三年多丟了七個邦交國，只剩十五個，現在的邦交國是有史以來最少。馬英九說，結果蔡英文居然還說在捍衛主權，「捍衛個鬼呀」。

馬英九指出，港人陳同佳涉嫌去年在台殺害女友，日前傳出陳同佳擬來台投案，結果蔡政府上從行政院長下到內政部長，全部都在凹香港也有管轄權，不願把陳同佳引渡來台處理。馬英九說，蔡政府說要交給香港處理，根本是放棄司法主權、干預司法、漠視人權。

馬英九表示，最近蔡英文總統陷入博士學歷疑雲，他本來是不相信，但看到蔡英文總統對陳同佳案的判斷和態度，開始對蔡英文總統的學歷有些質疑了。馬英九還提到，同婚公投明明通過民法應支持一夫一妻制，結果蔡政府拿大法官釋憲來躲避，根本是反民主、反民意。

(中時 )