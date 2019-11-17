3D列印可做做微型飛彈引擎和各型軍品。呂昭隆攝

中科院長杲中興說3D列印技術未來的各種可能應用。呂昭隆攝

中科院正研發3D列印做微型飛彈引擎和各型軍用零附件，材料是鎳金超合金粉末，中科院官員說，未來軍艦可以帶著這套設備，船開不動，可以先做出零附件替代，把船先開回港再修；另可用於無人機的飛彈引擎，只要給設計圖，70小時就可做出引擎滑輪噴嘴。

中科院的金屬積層製造技術，搭配500W光纖雷射源，開發出國防及航太產業規格的武器零件3D列印機，明年可望推出大型120乘40公分的列印裝備，列印較大型的零件。

中科院官員舉例說，軍艦出海不會帶著零附件，但如果船上擺套列印機器，帶上原料，萬一缺件或是海上故障，只要有藍圖，就可3D列印，修好先開回來，當然，印出來的零附件 不如原廠，但只要能撐個10小時，把船開回港，總比在海上飄著待修要好。

此外，中科院無人機配掛飛彈所用的CS200渦輪引擎，未來要微型化，射程100公里內彈種都可用。

(中時 )