屏東縣立委第二選區原本只是藍綠對決，選情相對單純，沒想到民進黨因莊瑞雄入不分區，改由蘇震清出戰後，吹亂一池春水，不但曾在民進黨初選敗給莊的鄭朝明和黃昭展不排除參選，時代力量也計畫派出恆春網美律師張怡參戰，選情變得複雜詭譎。

相較於第一選區早有多人宣布參選，呈現大混戰局面，第二選區一直是國民黨參選人周佳琪對上現任立委莊瑞雄，藍綠對決的單純選戰。沒想到民進黨因不分區問題讓二選區「莊下蘇上」後，引發地方政治海嘯，各方人馬紛紛表態出馬。

時代力量立委黃國昌在「莊蘇互換」後即在臉書發文，指出為了要「打破屏東貪腐勢力，建請時力推出人選。」「只要有優秀的人敢站出來，時力黨中央也願意提名、甚至徵召，我願自動請纓擔任競選總幹事。」

目前時力計畫在二選區推出恆春出身的網美律師張怡參選，她擁有台大、美國柏克萊法學碩士的高學歷，長期關心恆春半島公共事務，去年地方選舉參選恆春鎮長落敗。時力在召開決策委員會議討論後，決定以「時力聯盟」方式與張怡合作參選。

張怡表示，她長期關心環保議題，時力在處理屏東樂樂養雞場問題上，展現出實力和能力，屏南鄉親欠時力一個人情。這次有人向時力推薦她，和時力談過後也覺得彼此理念相合，決定參選。不過她並未入黨，而是以無黨籍加入「時力聯盟」方式參選。

由於民進黨提名作業早已結束，也不會徵召或報備參選，蘇震清未來只能以無黨籍參選，因此讓黨內初選落敗的鄭朝明，及本屆曾和莊瑞雄競爭落敗的黃昭展，都不排除投入選戰，希望能爭取「綠營正統」的旗幟。

至於一度傳出也有意推出人馬的一邊一國行動黨，黨中常委潘長成表示，目前不會在二選區推出人選。

(中時 )