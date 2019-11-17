日職有不少洋將也是此屆12強的國手，例如歐力士洋將狄克森(Brandon Dickson)及阪神虎拿瓦若(Efren Navarro)，這兩位正好左右了季軍戰美國與墨西哥的勝負。被視為美國隊守護神的狄克森9下挨一發陽春炮，讓比賽逼到延長戰，最後10下由墨隊拿瓦若敲出再見安打，以3比2帶走季軍及奧運門票。

狄克森效力日職歐力士隊，與張奕是隊友，無論在歐力士還是美國隊，都擔任守護神角色，先前出賽4場，僅在預賽挨多明尼加2安有失分，更在對戰日本隊時，飆出2K關門，讓日本隊望球興嘆，1分之差吞敗。而狄克森今年在歐力士僅被敲出1轟，不料在美墨季軍戰時，9下挨了一發追平轟，承擔敗投責任，成為球隊最後遭逆轉的關鍵人物之一。

墨隊在10局下半滿壘時，由阪神虎洋將拿瓦若敲出再見安打，不過拿瓦若前4打數都沒有貢獻，還吞下3次三振，但最後打席纏鬥數球後，敲出斷棒且落點巧妙的安打，成為墨隊逆轉奪勝的英雄。

(中時電子報)