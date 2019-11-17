想必每個人身旁總有位朋友，非常熱衷於恐怖片，不論是多麼驚悚的電影都不怕，上映時一定要到電影院享受。可別認為他們出了什麼問題，有科學證據說明，為什麼有人特別喜歡「被嚇」的感覺，甚至看恐怖片還能燃燒卡路里。

據《Hello醫生》報導，有9個看恐怖片的好處，解釋了為什麼有喜歡被嚇，有人卻非常討厭，或許你看完就會想嘗試看看「受驚」的體驗！

1. 驚嚇能燃燒卡路里

英國西敏寺大學（University of Westminster）有個研究，他們邀請了10個人觀看10部恐怖片，並觀察他們的心跳含氧量與二氧化碳濃度。其中有組人在看的過程中又跳又叫，總共消耗了近200大卡的熱量，相當於走路40分鐘所消耗的熱量。

2. 刺激腎上腺素 增加免疫力

有學者指出，觀賞恐怖片時造成的驚嚇，會刺激腎上腺素（Adrenaline）的分泌，引起人的「戰逃反應」（Fight or Flight Response）。據壓力《Stress》的期刊的研究指出，戰逃反應暫時增強了免疫功能。

3.對抗焦慮情緒

上面提到的戰逃反應，除了腎上腺素分泌以外，也能會提升體內血糖和可體松（Cortisone），又稱壓力荷爾蒙）的濃度。所以會感到威脅與壓迫感，不過我們清楚這是安全的純看電影，能夠在確保自己安全下訓練焦慮感。

4. 喜歡被嚇有「科學根據」

為什麼會有人喜歡被嚇？社會學家瑪姬克爾博士（Margee Kerr, PhD）表示，人們在「受驚」時會分泌多巴胺（Dopamine，俗稱快樂荷爾蒙）。且的確有研究證實，多巴胺和恐懼其實密不可分。

5. 活化大腦 思絡更清晰

同時有研究指出，觀看恐怖片會讓大腦釋放神經傳導物質，能增加大腦活躍度，使大腦更清醒的效果。

情侶選擇看恐怖片跟多巴胺分泌有關，能夠催化愛意。所以別嫌約會看恐怖片老套，的確是有效。（圖／shutterstock）

6. 使約會更順利

這就是為什麼約會總是要看恐怖片，除了可以趁關鍵情節發生時，抓住另一半的手臂，其實也跟多巴胺分泌有關，能夠催化愛意。所以別嫌約會看恐怖片老套，的確是有效。

7. 疏壓 戰勝恐懼

總是聽朋友說看恐怖片能紓壓？雖然聽起來有些弔詭，不過，請試著想，當受到驚嚇之後，會有「鬆一口氣」的感覺，就像坐雲霄飛車一樣。這種感覺是因為我們知道自己是安全的、電影也不是真的。因此，會有紓壓效果，還能有戰勝恐懼的成就感。

小朋友容受驚嚇容易留陰影，如果認為恐怖片不適合小孩，請避免他們接觸。（圖／shutterstock）

8. 小朋友容受驚嚇容易留陰影

一份研究指出，26%的大學生表示，過去有因看恐怖片或其他受驚嚇的經驗，導致長大後仍有相關陰影或焦慮。所以如果認唯恐怖片不適合小孩，請避免他們接觸。

9.別強迫自己

還是要強調，雖然恐怖片能夠舒壓並產生快樂，並沒有說不看就會怎樣，凡事要量力而為。克爾博士也警告，這些實驗的研究對象，都是自願並且能接受這些恐怖體驗的人，對於那些不喜歡受驚嚇，也不覺得看恐怖片有趣的人，可能一點好處都沒有。

(中時電子報)