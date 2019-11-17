32歲的張姓男子，17日清晨三時許，酒後駕駛自小客沿西屯區文心路往台灣大道方向行駛，行經市警局旁的文心路、大隆路口時，疑因酒後注意力不集中加上車速過快，整輛車竟失控打滑後，朝大隆路上平日未開放的市警局側門撞去，警方依法究辦。

警方指出，張男第一時間雖試圖緊急轉向，卻仍來不及，整輛車瞬間橫移甩尾後撞上，當場將電動鐵門撞到凹陷，自小客車尾造成毀損；巨大撞擊聲響引起正在警局大門值勤的保安大隊員警緊張，火速趕往查看。張男所幸並無大礙，警方只聞到他身上濃濃酒味，通報轄區分局處理。

警方表示，經員警對張男實施酒測，酒測值超過0.40毫克，嚴重超過法定標準值。張男警訊中供稱，他是沿文心路行駛準備右轉大隆路，可能車速過快才導致失控釀禍，願負起電動鐵門的修復賠償責任；警方訊後，將全案依公共危險罪嫌送辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )