無黨籍北市第一選區（北投、天母）立委參選人李婉鈺開記者會，痛批民進黨立委吳思瑤在立院1人投4票，根本是作弊的「千手觀音立委」，踐踏民主。（張穎齊攝）

無黨籍北市第一選區（北投、天母）立委參選人李婉鈺開記者會，痛批民進黨立委吳思瑤在立院1人投4票，根本是作弊的「千手觀音立委」，踐踏民主。（張穎齊攝）

無黨籍北市第一選區（北投、天母）立委參選人李婉鈺17日舉行記者會踢爆，對手民進黨立委吳思瑤在立院1人投4票，根本是作弊的「千手觀音立委」，踐踏民主，要求民進黨重懲吳思瑤退出選舉。吳思瑤澄清，其他3名立委都在場，她只是代為按鈕投票，並反擊李一昧批評，不會讓地方更好。

李婉鈺表示，有人爆料給她一段影片，內容是吳思瑤15日在立院大會時，針對時代力量黨團提出7案，包括礦業法、反併吞滲透法（中共代理人法）、反紅媒法、實價登錄2.0（居住正義）、兩岸協議監督條例、人民參與審判等多項法案，吳竟然1人投4票。

「千手立委，踐踏民主！」李婉鈺痛批，吳思瑤在國會殿堂，使用「表決器」表決時，偷偷摸摸1人投四票，置議事規則、民主政治於何處？不但不尊重全國人民，也將民進黨形象破壞怠盡，民進黨必須重懲，吳也應勇敢擔負起政治責任，即刻退出立委選舉，並向全民道歉。

吳思瑤澄清，因為依立院議事規則，立委不在場，不可能有表決卡，而那天綠委張廖萬堅、張宏陸、林俊憲都確實有在議場，她是幫忙「代按」，且各黨都會發生這情形；不過，有時立委在外受訪、離開一下上廁所，加上議案有時要徹夜表決，倘若立院有共識，表決時都要「每刻都坐在座位上」，她會尊重。

媒體詢問，李婉鈺敗給曾任吳思瑤助理的戴瑋姍，此次是來復仇？李婉鈺強調，無關輸贏，而是中央對北投、天母不公平，有非常多的海砂屋和老舊公寓，她當選可讓大家在容積225 ％的4、5樓老舊公寓，加速都更，除換取原本擁有的坪數，還加1個車位，「我是為全北投人、4年前投給吳思瑤的9萬多人報仇！」，若可以作弊，那未來選1席立委就可以代表全黨，不用那麼多區域立委，還省納稅錢。

吳思瑤則說，李婉鈺的批評，她虛心接受，但若一昧批評，不會使地方更好，且李還曾罵北投是二等公民、鄉下地方、要來復仇，這些都傷害北投人感情。

會後，李婉鈺也透露，24日競總成立大會，已請到民眾黨籍北市府顧問蔡壁如到場，另外也會去邀請看看親民黨跟郭家軍。

(中時 )