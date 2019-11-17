南美館1館採新舊交融建築工法，保留傳統廳舍之美，也引進新穎建築特色。(曹婷婷攝)

名模林志玲與日本天團男星AKIRA今天大喜，林志玲選在台南出嫁，下午先在「全台吳氏大宗祠」舉行古禮儀式，晚間則於台南市美術館1館舉辦小而美婚宴，志玲姐姐獨鍾南美館，引起外界高度關注南美館有何魅力擄獲芳心？

事實上，去年甫問世的南美館是藝術家引頸期盼60年心血，身為市定古蹟的1館，前身是1931年建造啟用的原臺南警察署，由台南州技師梅澤捨次郎設計，台灣現存最老的台南林百貨，也是這位大師的作品，志玲姐姐與AKIRA台日聯姻，選在台灣、日本攜手打造的建築物，別具意義。

南美館1館整棟建築物外觀原本為黃褐色，1970年代被漆成紅色，直到2015年啟動修復，花了很長時間一層一層卸下紅漆，才逐步使其恢復原貌；中庭矗立的老榕也已屹立超過一甲子，樹蔭蓊鬱，當初南美館修建，就確立一定要保留老樹，因為老樹同樣是這座城市重要資產，志玲姐姐婚宴就在以老樹為中心的中庭舉辦，見證一個時代的過去與未來，饒富意義。

1館採新舊交融建築工法，保留傳統廳舍之美，也引進新穎建築特色，藉由中央廊道串起新舊建物，新舊並蓄受到文青喜愛，不過，卻也因一旁緊鄰2館請來日本建築大師土反茂打造，觀光客幾乎衝著這座獨一無二的五角形美術館建築而來，如今1館拜志玲姐姐光環加持，儼然成為全台最受矚目地標。

而另一個同樣是市定古蹟的吳氏大宗祠，更因為志玲姐姐在這裡辦婚禮，一下子成為粉絲都認識的地標。位於中西區觀亭街的吳氏大宗祠，並非熱門觀光地標，如今因為志玲姐姐緣故，這2天湧入不少粉絲前來朝聖，這場世紀婚宴，背後有志玲姐姐希望融入父母回憶的用心，更帶動了台南市整體觀光的經濟效益。

(中時 )