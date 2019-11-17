香港理工大學一帶再爆發激烈衝突，警方在尖沙嘴漆咸道南及柯士甸道交界驅散示威者。

下午2時前，警方已出動兩輛水炮車，發射藍色水柱驅離示威者，示威者以雨傘抵擋，並將雜物丟回警方防線。而根據現場消息，有一名警察傳媒聯絡隊隊員，在進行傳媒聯絡的工作時遭到弓箭射中小腿。警方表示，當時附近有大批媒體正在採訪，這種攻擊已對在場所有人造成嚴重生命威脅。

隨後警方發布聲明嚴厲譴責示威者的暴力行動，並表示現在正進行驅散及拘捕行動。由於局勢急劇惡化，警方再次呼籲市民不要前往理工大學一帶。

(中時 )