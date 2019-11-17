理大周圍爆發多起衝突 警員小腿中箭 15:312019/11/17 中時 蔡宗霖 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一名警察傳媒聯絡隊隊員小腿中箭(圖／香港警察facebook) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港理工大學一帶再爆發激烈衝突，警方在尖沙嘴漆咸道南及柯士甸道交界驅散示威者。 下午2時前，警方已出動兩輛水炮車，發射藍色水柱驅離示威者，示威者以雨傘抵擋，並將雜物丟回警方防線。而根據現場消息，有一名警察傳媒聯絡隊隊員，在進行傳媒聯絡的工作時遭到弓箭射中小腿。警方表示，當時附近有大批媒體正在採訪，這種攻擊已對在場所有人造成嚴重生命威脅。 隨後警方發布聲明嚴厲譴責示威者的暴力行動，並表示現在正進行驅散及拘捕行動。由於局勢急劇惡化，警方再次呼籲市民不要前往理工大學一帶。 (中時 ) #警方 #示威 #理工大學 #香港 #射箭 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌籲港府：暴力退出校園 11:552019/11/13 政治 港14所大專院校學生會聯合聲明：與中大共存亡 11:562019/11/13 兩岸 大學校園變戰場 在港學生深夜抵台 05:422019/11/14 政治 港校園脫序 示威者射箭襲警 04:092019/11/15 話題觀察 亞洲手創展嘗鮮說故事 04:102019/11/15 時尚消費 港府回應美國會報告 重申勿干預港內政 14:522019/11/15 兩岸 港官員遇襲 陸外交部要求英方徹查 19:092019/11/15 兩岸 港警指大學成暴亂基地 媒體：示威者漸離開校園 21:172019/11/15 兩岸 香港城市大學：占校黑衣人疑非該校師生 21:362019/11/16 兩岸 絲絨革命30週年 捷克25萬人上街要總理下台 07:342019/11/17 國際 兩岸熱門新聞 香港理大再爆警民衝突 汽油彈、煙霧彈橫飛 - 兩岸 理大周圍爆發多起衝突 警員小腿中箭 - 兩岸 美艦若泊台 兩岸必有血光災 - 焦點新聞 - 旺報 陸美貿易戰 災情遍及美30多州 - 兩岸要聞 - 中國時報 陸激進人士不滿反送中 遷怒破壞蔡元培香港墳墓 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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