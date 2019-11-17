張姓警察大生與17歲女大生互許終身，前年7月底相約前往台中旅遊，但少女擔心家人阻止，故意家人不接電話，氣得少女母親控告張男和誘罪、妨害性自主等罪，但檢察官調查，少女的手機內裸照、出遊過夜，都是少女同意，並沒有心生畏懼或遭強迫，均予以不起訴處分。

張男和少女在網路上認識，張說告訴少女，如果有心事，可以去明德捷運站附近找他，2017年7月30日，兩人聊了1個月之後，張約少女去台中2天1夜遊玩，少女擔心如果不去可能會分手，因此騙家人要去宜蘭畫畫，為了避免被家人發現，晚上少女將手機關機。

少女母親發現，女兒手機有她的胸部、下體裸照，氣得控告張男妨害性自主等罪，而張母知道後，傳訊警告少女「你在我們家出入多次，我可以申請監視器，鄰居也可以證明，我們很受很大打擊，不知道你怎麼如此對待我們，若不儘速撤銷，我們要請律師控告妳妨害名譽並求償。」少女母再告張母恐嚇罪。

去年8月27日，少女想要忘記這些紛爭，不想再有牽扯，決定分手不再交往，隔2天與張、張父一起到北投分局製作撤銷告訴筆錄，張母更不可罷手，認為承辦案件的吳姓偵查佐居中協調遊說少女撤告，也遭控告瀆職罪。

少女偵訊時說，她就讀大學美術班，為了想一些題材，才會自己脫衣服，請張幫忙拍攝胸部、下體照片，後來手機內照片被母親發現，兩人交往的對話紀錄、照片才會曝光，但過程都沒有被強迫。

後來，警大生和女大生搭乘張父的車去北投分局撤銷告訴，少女又罹患憂鬱症去看醫生，醫師建議她先暫時離開不愉快的環境，她後來在新竹租房子不願意回家。檢察官因而認定張男、張母、員警並沒有涉及和誘、恐嚇、瀆職等罪，日前做出不起訴處分。

17歲美術班女大生與警察大學張姓男學生交往，兩人互許畢業後要結婚，但因少女母親認為張男引誘少女脫離家庭，控告和誘罪。（報系資料照／李文正台北傳真）

(中時 )