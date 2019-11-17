台灣燈會主燈動土，副市長楊瓊瓔強調，市府將全力以赴辦好燈會。（台中市政府觀光旅遊局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會在台中！活動以「璀璨台中」為主軸，規劃主展區后里森林、馬場園區，以及副展區文心森林公園；位於森林園區的主燈由交通部觀光局規劃、知名藝術家林舜龍操刀，打造超過15公尺巨大樹木，呈現大自然生生不息意象。副市長楊瓊瓔17日出席主燈動土典禮時表示，市府全力配合中央、全力以赴辦好燈會，讓全世界遊客感受台灣花燈之美。

交通部觀光局今日在后里森林園區舉辦「2020 台灣燈會庚子年主燈基座動土儀式」，由交通部觀光局副局長周廷彰主持，祈求燈會施工順利、圓滿成功。

楊瓊瓔指出，市府竭盡所能辦好台灣燈會，各環節都相當注意，今日主燈動土典禮由交通部觀光局規劃，市長盧秀燕特別責請由她及相關局處首長陪同，並指示全力配合整理場地，讓動土典禮順利舉行。

周廷彰表示，主燈作品以「大地之母」為主軸，打造超過 15 公尺巨大樹木，規劃為大型藝術創作，結構內部也首次開放民眾進入近距離欣賞；主燈於晚間不僅可供觀賞，白天也是座漂亮的公共藝術，燈會結束後將永久保存，打造后里新地標。

觀光旅遊局表示，繼2003、2015台灣燈會後，2020台灣燈會重返台中，主展區后里森林園區「森林秘境」、馬場園區「藝想世界」，展期從明年2月8日至23日共16天。副展區文心森林公園以「童趣樂園」為主題，力邀國際知名童趣角色，打造親子同樂的兒童森林公園，今年12月21日點燈至明年2月23日，歡迎大家來逛燈會遊台中。

(中時 )