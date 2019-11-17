林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）17日在台南舉辦婚禮，海裕芬也受邀參加，她17日以嘉賓身分出席，準備一幅親筆畫作送給好友夫妻，婚宴當天會在台下一起感受好友的幸福，她霸氣對林志玲喊話，「他一定要對妳非常非常非常好，不然妳就回來。」令人感受兩人的好交情。

海裕芬為好友親手繪畫。（海裕芬提供）

海裕芬表示：「不收禮金，只收祝福！我就畫了一幅回憶！原來在她們第一次認識的時候，他就已經單膝下跪求婚了。」她感性送上對林志玲的祝福，「非常謝謝志玲姊姊讓我可以參與妳最幸福的時刻，但最謝謝妳的是總是那麼愛我。他一定要對妳非常非常非常好，不然妳就回來！我都沒變，還是像以前一樣這麼愛妳。」

至於林志玲在婚宴上是否有丟捧花環節，海裕芬笑說：「不確定有沒有這個環節，但如果有，她也希望我接的話，我應該還是會去搶一下，雖然很擔心全場只剩我一個人單身。」她與林志玲因為拍攝《海芬的大明星小跟班》相識，加上又是後期《志永智勇電力學校》製作人，兩人擁有快20年的革命情感，她為這段好交情下了定義，「她應該是演藝圈裡最愛我的朋友，我們一起上山下海，該做什麼都做了，反正非常非常熟。」

(中時 )