世界12強賽也是2020東京奧運資格賽，韓國拿下亞太區門票後，墨西哥也打敗美國，一舉拿下季軍及美洲區門票，再加上地主國日本、歐非區冠軍隊以色列，目前6隊已有4隊確定能參賽奧運。而中華隊最後搶門票的機會落在明年六搶一，要等明年3月美洲區奧運資格賽打完後才能確定對手。

剩下2張奧運門票分別在「美洲區資格賽」及「六搶一資格賽」出爐。美洲區在墨西哥率先拿下奧運門票後，明年3月有泛美運動會未參加12強賽之前2名尼加拉瓜、哥倫比亞，及此屆12強剩餘的美國、多明尼加、加拿大、委內瑞拉、古巴、波多黎各等8隊競爭，第一名可拿下美洲區奧運資格，第2、3名則參加台灣舉行的六搶一資格賽，也將是最後一張奧運門票出爐的比賽。

六搶一資格賽目前確定的參賽隊伍是台灣、大陸、荷蘭，另外3隊則是明年1月的大洋洲棒球錦標賽冠軍隊伍，以及美洲區奧運資格的第2、3名，共6隊爭取奧運最後席位。

台灣是六搶一資格賽主辦國，原表定在明年4月1日至5日在台中洲際球場舉行，不過中職聯盟會長吳志揚表示，開賽時間很尷尬，除了旅外球員徵召不易，中職球季的賽程也不好配合，時間可能會再變動。

(中時電子報)