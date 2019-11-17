美哭！台灣嫁女兒辦世紀婚禮 志玲姐姐牽AKIRA幸福洋溢

林志玲大婚日！與小她7歲的日本「放浪兄弟」成員AKIRA，今（17日）在台南市區三地舉辦世紀婚禮，小倆口算準良辰吉時，從下午2時開始賓客陸續從下榻的晶英酒店出發至儀式地點霜花亭觀禮，林志玲身穿RALPH LAUREN婚紗，手工縫製的珍珠披肩自頸部延伸至胸前，佐以頭紗完美呈現林志玲的典雅高貴，性感身材若隱若現，白頭紗也相當飄逸。她與爸爸林繁男一同現身，大方向民眾揮手致意；而AKIRA則以一襲黑色燕尾西裝帥氣現身，為婚禮揭開序幕。

林志玲挽著父親。（盧禕祺攝）

AKIRA向父母奉茶。(親友提供)

林志玲媽媽吳慈美久違公開亮相，穿著水藍色洋裝亮麗現身，氣色極佳，爸爸林繁男也穿著黑色西裝出席，笑容也一直掛在臉上，對在場民眾說「謝謝、謝謝」。現場擠滿上百名民眾，不顧危險爬到高處、噴水池觀禮，並直呼「志玲姊姊要幸福！」，林志玲也特別停下腳步，開心與粉絲燦笑。

AKIRA三件式西裝出自RALPH LAUREN。（盧禕祺攝）

隨後林志玲也透過工作室傳來喜訊：「致所有的好朋友非常開心的跟大家分享這個喜訊！今天是 AKIRA 和志玲的婚禮，再一次感謝從宣佈婚訊以來給予我們支持的大家。 AKIRA和我常相互提醒不忘初心，於是我們選擇了這個充滿意義的地方舉行婚禮。」林志玲表示記憶中的童年，是和哥哥親戚小朋友們穿梭在媽媽老家祠堂小徑里的春夏秋冬，這個地方承載著我和家人的快樂時光，也是我的爸爸媽媽充滿回憶的念想。

她更說：「AKIRA 也溫暖的提出，希望跨越文化和禮俗，在我父母充滿美好也台南舉辦婚禮在這個對於我們很重要的時刻，作為兒女的我們希望可以和爸媽一起復習歡笑，所以選擇了台南，也謝謝AKIRA願意牽著我的手一起從這裡開始創造屬於我們的溫暖家庭。愛和勇氣，在往後的日子里更加充滿能量的回饋每一個需要幫助的人二衷心的再一次謝謝每一個為我們祝福的你和彌，真的非常的愛大家，也希望大家都不要放棄創造幸福。」 最後並留下2人署名AKIRA、志玲。

林志玲結婚訊息。（林志玲工作提供）

(中時 )