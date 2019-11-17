示意圖（達志影像/shutterstock提供）

桃園一名擁有碩士學位的林姓工程師，7月底在臉書遇到一位自稱張小姐的女子主動加為好友，雙方在閒聊過程中，張女得知林男是電子工程師後，再將他加為LINE的好友，每天與林男攀談獻殷勤。

張女等到取得林男信任後，推薦他下載一款「Meta Trader4外匯交易」的手機APP程式，張女聲稱香港有一家黃金期貨公司，只要先下載該APP便能透過手機操作黃金買賣，並聲稱自己也使用該款「Meta Trader4外匯交易」手機APP，投資期貨及黃金買賣賺了很多錢。

林男信以為真，便從今年8月底至11月中旬，共陸續匯款10次、約1000萬元至該財富公司投資黃金買賣，一直到11月中旬，林男想將投資的黃金賣出轉為現金，發現APP帳號遭到停權不能使用，詢問財富公司客服都沒有回應，也無法與張女取得聯繫，始知受騙上當。

刑事局指出，此類「假交友結合假投資」詐騙手法，歹徒多半謊稱是港澳地區的金融從業人員、投資顧問、彩金公司主管等，透過臉書、交友APP等社交軟體，鎖定台灣熟齡男女行騙。歹徒先假意跟被害人交往博取信任後，謊稱有好康的投資機會誘使被害人不斷匯款，等騙光被害人積蓄後就斷絕聯絡。

警方提醒，近年投資詐騙有持續增加趨勢，以今年1至10月財損金額逾百萬元的假投資案件就約有500件左右，其中詐騙管道以「直接與人接觸」佔56.1％最多，其次為「網路詐騙」佔39.2％。其中，「直接與人接觸」管道以「投資吸金最多」，介紹人多為被害人親友，號稱投資報酬率介於10％-20％之間，且通常有實體公司、不定期舉行座談會或開班授課，易使被害人相信而投入大量資金。

「網路詐騙」管道以「假交友型」最多，被害人透過臉書或其他交友軟體認識對方，獲得投資海外基金、石油或合資賭場等訊息，進而匯款遭詐騙。

警方分析，這些高風險被害族群的特徵包括：年齡介於30至50歲、具大學以上學歷居多，顯示被害人擁有一定社經地位或為白領階層，刑事局呼籲民眾務必提高警覺，網路交友應秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，別被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心。

(中時 )