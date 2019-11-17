國民黨不分區名單拍板，前總統府發言人陳以信最終被排在不分區立委第10位。陳以信在臉書上指出，覆巢之下豈有完卵？眼見家國有難，劍橋再美也待不下去。於是從去年起，他開始奔走美國往返華府，密集接觸美方涉台學者官員，希能了解美方心態與利益所在，進而爭取對國民黨重返執政的期待與支持。

陳以信說，過程中他發現由於國民黨在野後無力顧及對美經營，目前華府已經充斥各種綠營觀點，不少涉台專家對國民黨看法轉趨負面，甚至有人開始認為民進黨繼續執政，才好配合美國遏制北京的地緣政策。

因此他下定決心進駐華府，希望透過長期努力來扭轉劣勢。雖然個人資源有限，所幸在美國早有一群熱愛中華民國，且支持國民黨的熱心僑胞，四年前在華府成立「台美研究中心」，去年董事會邀請他擔任訪問學者，今年初再邀請擔任執行長主持會務。

陳以信認為，這次他能夠得到提名，相信不是因為個人優異或過往表現，而是因為黨內看到國民黨重建對美工作的重要性與迫切性。所以他昨天在中全會中宣示，未來如果出任立委，將全力推動以下三項工作：

第一，重新佈建對美工作，全面強化國民黨與美國行政官員、國會參眾議員、與智庫涉台學者的關係。

第二，將以現在華府智庫為基礎，結合旅美各地愛國僑胞的資源，為在華府重新設立「國民黨駐美代表處」。

第三，未來在鎮守在立法院外交及國防委員會，目的只有一個，就是維持美國、大陸與台灣的三方平衡，全力維護和平繁榮的台海現狀，鞏固中華民國的永續存在與發展。

(中時 )