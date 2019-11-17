台灣人愛吃鍋出了名，尤其「吃到飽」最後都變成「吃到撐」才甘心，由於火鍋料中常見的丸子及餃類等加工品，通常會添加脂肪量高的肥肉來增加口感，一餐下來恐熱量爆表，其中，國人最愛的3種火鍋料，不只高熱量，脂肪及鈉含量也很驚人。

根據衛福部成人中餐或晚餐的建議熱量約600～800大卡，每日鈉攝取量上限2400毫克，但一頓吃到飽火鍋就有將近3000大卡，甚至已經超過一整天的熱量需求；鈉攝取量更高達5100毫克，也遠遠超出衛生福利部建議每日攝取量的2倍以上。

《優活健康網》列出常見加工火鍋料的熱量、脂肪與鈉含量前3名：

【熱量】

1. 小三角油豆腐（每個55公克，76大卡）

2. 魚子球（每顆50公克，72大卡）

3. 芝麻麻吉燒（每個18公克，60大卡）

【脂肪】

1. 小三角油豆腐（每個55公克，脂肪含量5.0公克）

2. 日式炸豆皮（每個12公克，脂肪含量3.9公克）

3. 貢丸（每顆20公克，脂肪含量3.8公克）。

【鈉含量】

1. 魚子球（299毫克/每50公克，約等於0.7公克的食鹽）

2. 魚豆腐（117毫克/每23公克，約等於0.3公克的食鹽）

3. 貢丸（116毫克/每20公克，約等於0.3公克的食鹽）

此外，《iHealth健康報報》也提醒，專家表示，炸豆皮、三角油豆腐、百頁豆腐、芝麻麻吉燒、貢丸、火鍋餃類，這些都是火鍋食材中高熱量、高脂肪、高鈉的代表，食用過多除了肥胖，還可能導致代謝症候群上身，應適量攝取，以免增加身體負擔。

(中時電子報)