Akira深情訴婚禮誓言 林志玲哭成淚人兒 16:002019/11/17 中時電子報 李家穎 、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林志玲與Akira古禮儀式接吻，深情誓言兩人都哭了。（圖／中時電子報） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣第一名模林志玲今（17）日大婚帥氣日本男星Akira，兩人下午在「全台吳姓大宗祠」進行古禮儀式，Akira深情用日文對林志玲親訴婚禮誓言，讓林志玲從頭哭到尾，林志玲也用中文與日文念出誓詞。 Akira用日文深情念出對林志玲愛的誓言，林志玲也用中、日文講出對他愛的告白。（圖／中時電子報） 林志玲從頭哭到尾，誓詞中也對Akira表示，「謝謝你讓我相信，有勇氣相信愛情。」兩人兩度接吻也讓賓客及網友超嗨。 林志玲婚禮直播 美哭！台灣嫁女兒辦世紀婚禮 志玲姐姐牽AKIRA幸福洋溢 緊急取材》台灣女兒林志玲世紀婚禮今日登場！ 林志玲這幾張照片讓網友都嚇到 AKIRA奉茶片段。（影／親友提供） (中時電子報) #林志玲 #AKIRA #林志玲婚禮 #台南 #結婚 #世紀婚禮 #林志玲大婚 也許您會感興趣 推薦閱讀 林志玲婚宴賓客再曝光 「前男友」受邀來不及辦證缺席 14:162019/11/14 娛樂 林志玲結婚Ella送祝福「求子困難可以來找我取『經』」！ 17:402019/11/15 娛樂 林志玲婚宴前夕 命理師不藏私「2點叮嚀」保幸福 20:202019/11/15 娛樂 恩師分享林志玲15歲出道經歷 比洪偉明更早栽培她 21:002019/11/15 娛樂 林志玲大婚前夕 甜笑任「他」摟腰嫩照出土 22:452019/11/15 娛樂 志玲姐姐為何選台南出嫁？真相曝光…藏滿滿洋蔥 18:272019/11/16 娛樂 林志玲不哭！「吳氏大宗祠」婚禮彩排 泛淚對拜Akira 20:232019/11/16 娛樂 直擊／林志玲婚禮傳〈月亮代表我的心〉經典金曲婚禮聽得到 23:402019/11/16 娛樂 台灣嫁女兒！林志玲這幾張照片讓網友都嚇到 13:472019/11/17 娛樂 「緋聞男友」加賀美智久曝林志玲15年前超暖舉動給祝福 14:462019/11/17 娛樂 娛樂熱門新聞 林志玲祠堂行禮哭了 AKIRA二度深吻嬌妻 - 新聞 台灣嫁女兒！林志玲這幾張照片讓網友都嚇到 - 娛樂 「緋聞男友」加賀美智久曝林志玲15年前超暖舉動給祝福 - 娛樂 眾星爭豔！辣媽趙麗穎劉詩詩比美 關之琳臉僵顯老態 - 娛樂 Akira深情訴婚禮誓言 林志玲哭成淚人兒 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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