台灣第一名模林志玲今（17）日大婚帥氣日本男星Akira，兩人下午在「全台吳姓大宗祠」進行古禮儀式，Akira深情用日文對林志玲親訴婚禮誓言，讓林志玲從頭哭到尾，林志玲也用中文與日文念出誓詞。

Akira用日文深情念出對林志玲愛的誓言，林志玲也用中、日文講出對他愛的告白。（圖／中時電子報）

林志玲從頭哭到尾，誓詞中也對Akira表示，「謝謝你讓我相信，有勇氣相信愛情。」兩人兩度接吻也讓賓客及網友超嗨。

林志玲婚禮直播

美哭！台灣嫁女兒辦世紀婚禮 志玲姐姐牽AKIRA幸福洋溢

AKIRA奉茶片段。（影／親友提供）

(中時電子報)