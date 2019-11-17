陳杰宣布退出彰化立委選舉。（陳杰服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

陳杰。（陳杰服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

前立法委員、中華民國全國總工會理事長陳杰17日宣布，在國民黨主席吳敦義將其不分區立委排序由第8名調降至第14名後，雖仍不滿意，惟已不在安全名單之內，因此依先前承諾退出彰化縣第2選區立法委員選舉，使該選區變成國民黨、民進黨對決局面。

陳杰表示，吳敦義在國民黨不分區立委排名，雖已降至屬於不安全的第14位邊緣名單，但仍引起全民反彈，不僅讓民進黨笑話，更讓國民黨支持者群情憤慨，損害國民黨總統候選人韓國瑜的支持度，吳敦義根本陷於「昏憒」而不自知。

陳杰也再次疾呼「吳主席，現在退出不分區還來得及！」更痛批，國、民兩黨不分區立委名單中，勞工代表均淪落至第27及28名，凸顯兩黨漠視對勞工權益的維護，從勞動基準法有關勞工權益的變動，就可以知道兩黨均已淪為資方的「走狗」，俟勞工反彈再謀補救，均非負責任政黨應有的作為。

陳杰這次主動宣布退出彰化縣第二選區立法委員選舉，他強調，並非代表滿意吳敦義降名次的作法，呼籲民黨應該在向中央選舉委員會遞出全國不分區立委名單時，主動將吳敦義、夫人幫等不適合人選排除於名單內，重振國民黨支持者信心，方能使吳敦義在歷史定位上獲得應有的肯定，而非一輩子的臭名。

陳杰表示，在立法委員登記前夕，主動宣布退出彰化縣第二選區立法委員選舉，目的在凸顯國民黨中央「開除」他黨籍的不恰當性、不正義性，連登記還沒有開始，就盲目開除黨的忠誠支持者，將支持力量削弱，實在看不出吳敦義「在玩什麼飛機」？

陳杰指出，吳敦義自私自利將自己排入不分區名單的作為，恐將歷史留下駡名，「遺臭萬年」，若日後萬一國民黨總統敗選時，埋下國民黨支持者「推翻」國民黨中央的地雷，希望吳敦義審慎思考下一步！

陳杰從宣布參選、到退選都掀起震撼，也使得彰化縣第二選區回歸到國民黨提名張瀚天、民進黨提名黃秀芳大對決，各界揣測這屆參選無黨黃玉芬是否再戰，吸收第3勢力？黃玉芬尚未考慮清楚，還沒決定。

(中時 )