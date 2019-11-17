竹北市縣政九路華南銀行商圈騎樓整平，方便身障者通行。（羅浚濱攝）

新竹縣政府配合中央推動騎樓整平計畫，在光明六路家樂福商圈及縣政九路華南銀行商圈，整平2處騎樓做為示範路段，經不斷溝後施作，月前完工，方便嬰兒車、輪椅及身障者通行，獲得民眾好評。

工務處指出，騎樓整平的工程難度不高經費亦不多，但改善需所有權人同意配合，因此與居民溝通是很大挑戰，也是推行成功或失敗的關鍵。

家樂福商圈騎樓長度約210公尺，華南銀行商圈騎樓190公尺，騎樓高低不一，影響身障朋友通行，沿線多為店舖，店家參與整平的意願並不高，不是擔心工程會影響生意，就是對工程品質存疑。

工務處一戶一戶不斷拜訪溝通，採取因地制宜方式，部分店家用兩側順平銜接，部分店家則是全面翻修整平，在工程逐步展現成果後，才提高商家參與意願，也還給大眾一個安心舒適的步行空間。

工務處表示，推動建築物騎樓整平計畫，可提升與保障高齡者與身障者戶外通行的便利與安全，也可改善市容增進逛街人潮，提升店家商機，接著將進行湖口鄉6個路段及竹北1個路段的騎樓整修，逐年擴大在其它鄉鎮辦理。

(中時 )