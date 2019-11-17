金門7名大學生深夜登建功嶼遊玩，因不諳潮汐受困島上，還好岸巡發現閃爍燈光和微弱呼叫聲，火速出動小艇搭救上岸，才解除摸黑待援的狀況。
這7名男大生昨晚相偕到建功嶼夜遊，但因不熟悉當地潮汐時間，欲離開時發現海水快速漲潮，而一起受困於島上，最快也要等到天亮退潮，才能涉水脫困。
還好，今天凌晨零時28分許，岸巡水頭安檢所后豐安檢幹員巡邏經過，發現島上有燈光閃爍，偶爾還聽到微弱呼喊聲,研判有人錯過退潮時間，立即通報第12巡防區勤指中心派遣多功能艇趕往救援。
岸巡迅速確認島上有7人受困，當時正進入大潮時分，周遭海流十分湍急，多功能艇組搜救人員摸黑作業，小心翼翼將他們一一搭救上船，載回距離約500公尺外的大金門島。
坐落於浯江溪口的建功嶼，面積約500平方公尺，是距離金門本島最近的離島，原為陸軍W038據點，1997年交由縣府接管，闢建為離岸觀光據點。
可瞭望大、小金門之間寬闊海面的建功嶼，以1條長約500公尺，穿越海面的石板步道與金門本島連結，被譽為金門版「摩西分海」的建功嶼，被列為金門新10景之一，成為中外遊客絡繹走訪的特色景點。但也因遊客不諳潮汐時間，而一再發生受困情事。
(中時 )
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