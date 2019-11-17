「婦女太重要！」韓國瑜出席三重婦女後援會搶攻婦女票（戴上容攝）

韓國瑜和國民黨主席吳敦義一同大進場，現場超過2000位韓粉手拿國旗、熱烈歡迎。（戴上容攝）

三重小巨蛋內外早已擠滿身穿國旗衣、戴國旗帽的支持者，韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋上台致詞後，大夥開始輪番歌唱「月亮代表我的心」、「國家」、「木棉道」等歌曲為韓國瑜的到來暖場，現場旗海飄揚、氣氛溫馨。（戴上容攝）

國民黨總統參選人韓國瑜17日下午3時至三重小巨蛋出席婦女後援會成立大會。韓國瑜還未到場前，三重小巨蛋內外早已擠滿身穿國旗衣、戴國旗帽的支持者，韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋上台致詞後，大夥開始輪番歌唱「月亮代表我的心」、「國家」、「木棉道」等歌曲為韓國瑜的到來暖場，現場旗海飄揚、氣氛溫馨。

活動現場嘉賓雲集，前台北縣長周錫瑋、新北市黨部主委李乾龍、以及國民黨立委參選人柯志恩、洪孟楷、李翁月娥、黃桂蘭等多位貴賓都到場力挺，韓國瑜和國民黨主席吳敦義一同大進場，現場超過2000位韓粉手拿國旗、熱烈歡迎。

吳敦義致詞時表示，蔡英文執政三年半來，百姓苦不堪言，他呼籲大家這次「一定要下架蔡英文」，並將政黨票投給國民黨，讓立法院過半、國民黨重返執政。

「婦女太重要了！」韓國瑜致詞表示，男女有別，女孩子平常看起來很柔弱，好像小鳥依人、百依百順，但到了緊要關頭，就會發現婦女力量相當不得了。

「有時看到婦女同胞不講話、靜靜的，但婦女捲起的浪潮和力量是不得了的，婦女同胞一旦下定決心，這力量相當驚人而且巨大」，韓國瑜表示，男人講話雖然阿莎力，但有時還會轉彎，婦女同胞認知到台灣下一代年輕朋友未來面臨危險，認知中華民國已經到了關鍵時刻，她們是絕不轉彎的一定票投國民黨的。

「台灣男人根據我觀察，十個有九個都聽老婆的，還有一個怕老婆」，韓國瑜幽默表示，人民所選出的總統跟立委是如此重要，攸關兩千三百萬中華民國人民的未來，一旦婦女團結力量將比大海嘯還強。

因此韓呼籲明年2020總統要贏、立法院也要贏，立委一定要全壘打、國民黨重返執政，「我們有絕對信心，摔過跤再站起來，國民黨一定為人民做牛做馬、不敢作威作福」。

國民黨總統候選人婦女後援會成立大會17日在新北市三重小巨蛋舉行，國民黨總統參選人韓國瑜（圖）離去時，站在車上向支持者們拱手請託。（劉宗龍攝）

國民黨總統候選人婦女後援會成立大會17日在新北市三重小巨蛋舉行，國民黨總統參選人韓國瑜（圖）上台致詞。（劉宗龍攝）

國民黨總統候選人婦女後援會成立大會17日在新北市三重小巨蛋舉行，國民黨總統參選人韓國瑜（右二）向後援會的成員們揮手致意。（劉宗龍攝）

(中時 )